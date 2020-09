Европейский суд по правам человека отказался защищать храмы ПЦУ в аннексированном Крыму

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказал в срочных мероприятиях по делам, касающимся Украинской православной церкви (ПЦУ) в аннексированном Крыму. Об этом сообщила пресс-служба суда в Twitter.

В пресс-релизе суда, прикрепленном к сообщению, говорится, что запросы ПЦУ отклонены, поскольку выходят за рамки применения правила 39 регламента суда, так как не влекли за собой риск серьезного и непоправимого вреда основным правам человека по Европейской конвенции по правам человека.

“Суд удовлетворяет такие запросы только в исключительных случаях, когда в противном случае заявители столкнулись бы с реальным риском необратимого вреда”, – говорится в пресс-релизе суде.

ECHR refuses urgent measures in cases concerning Ukrainian Orthodox Church in Crimeahttps://t.co/KMrsg0uIWl#ECHR #CEDH #ECHRpress

— ECHR CEDH (@ECHR_CEDH) September 1, 2020

В марте 2019 года “министерство имущественных и земельных отношений Крыма” подало иск с требованием досрочного расторжения договора аренды здания, где находится единственный в Симферополе храм ПЦУ – собор Владимира и Ольги. 28 июня “арбитражный суд” оккупированного полуострова удовлетворил иск властей.

В июле архиепископ ПЦУ Климент рассказывал, что имущество храма “разграблено и разломано”. Епархия просила апелляционный “суд” отменить решение первой инстанции.

В ноябре 2019 года подконтрольный России Евпаторийский городской суд обязал Православную церковь Украины снести храм в Евпатории. Представительство президента Украины в АР Крым осудило это постановление.

В апреле 2020 года в МИД Украины отмечали, что оккупационная власть в Крыму продолжает систематические гонения религиозных общин Православной церкви Украины на территории полуострова.

4 августа Верховный суд РФ отказался пересмотреть решение о выселении общины Православной церкви Украины из кафедрального собора в оккупированном Симферополе. Представительство президента Украины в Крыму осудило это решение.

28 августа митрополит Симферопольский и Крымский ПЦУ Климент заявил, что обратился за защитой в ЕСПЧ.