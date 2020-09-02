Создатели “Игры престолов” снимут сериал по трилогии Лю Цысиня

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02.09.2020, 16:55, Новости дня

Создатели американского сериала “Игра престолов” Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс снимут сериал по мотивам фантастической трилогии китайского писателя Лю Цысиня 2006 года. Об этом сообщает Deadline.

В основе проекта будут романы “Задача трех тел”, “Темный лес” и “Вечная жизнь Смерти”. В центре сюжета секретный проект по связи с инопланетянами и последствия культурной революции в Китае.

Проект будет выходить на стриминговом сервсе Netflix. Дата премьеры пока не названа.
Продюсерами сериала станут Райан Джонсон и компания Брэда Питта Plan B.

Лю Цысиинь – один из самых популярных писателей-фантастов в Китае.  В его библиографии 12 романов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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