 

Песков: Германия не информировала РФ о своих выводах об «отравлении» Навального

02.09.2020, 16:48, Новости дня

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про якобы имевшее место «отравление» блогера Алексея Навального «Новичком».

«Нет», – сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос РИА «Новости» о том, информировал ли Берлин российскую сторону о своих выводах про «отравление» Навального, и о том, и есть у российской стороны такие данные.

Напомним, германский МИД намерен вызвать российского посла в Берлине. Германские военные токсикологи установили, что блогера якобы «отравили веществом из группы «Новичок».

В среду правительство Германии отказалось связывать ситуацию с Навальным со строительством газопровода «Северный поток – 2».

Навальный изначально лечился в России, в Омске. Его госпитализировали в токсикореанимацию. Руководство омской больницы скорой помощи сообщило, что ядов в организме Навального не обнаружено, врачи не считают, что он был отравлен.

При поступлении Навального в омскую больницу врачи в первую очередь занимались спасением жизни. Президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» доктор Леонид Рошаль подчеркнул, что врачам омской больницы удалось стабилизировать состояние Навального.

Позднее блогера перевезли на лечение в Германию. Врачи берлинской клиники Charite сообщили, что у доставленного из Омска Навального нашли следы интоксикации. По их словам, Навальный отравился субстанцией группы ингибиторов холинэстеразы, но конкретное вещество не известно.

О том, что проведенные в отношении Навального в Charite исследования могут быть недостоверными, газете ВЗГЛЯД сказал главный анестезиолог-реаниматолог Минздрава профессор Игорь Молчанов.



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