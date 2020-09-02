Официально: Навальный был отравлен ядом, схожим с «Новичком»

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02.09.2020, 16:26, Новости дня

Российский политик Алексей Навальный был отравлен нервно-паралитическим боевым веществом, по составу схожим с «Новичком». Об этом говорится в официальном пресс-релизе правительства Германии.

Наличие следов яда в организме Навального показали тесты, проведеные специальной лабораторией Бундесвера.

– Были предоставлены недвусмысленные доказательства наличия химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия группы «Новичок», — говорится в сообщении. – Федеральное правительство самым решительным образом осуждает это нападение. Российское правительство призвано объяснить произошедшее.

Кроме того, об этом же 2 сентября сообщил в Twitter представитель правительства Германии Штефан Зайберт.

– Навальный вне всякого сомнения отравился химическим отравляющим веществом нервно-паралитического действия из группы «Новичок», — цитирует заявление Зайберта Bild.

По его словам, к такому выводу пришли военные эксперты по ядам и боевым отравляющим веществам, которых привлекли в клинике Charite.

Правительство Германии, как сказано в заявлении на сайте, собирается проинформировать ЕС и НАТО о результатах исследования по дипломатическим каналам. После этого последует «соответствующая совместная реакция». Канцлер Ангела Меркель и министр иностранных дел Хайко Маас сейчас согласовывают дальнейшие шаги.

МИД Германии намерен вызвать российского посла для обсуждения сложившейся ситуации. Ранее ведомство заявляло о возможности «последствий» после экспертизы по делу Навального.



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