 

Соловьев объяснил блокировку стрима «Битва за Белоруссию» на YouTube

02.09.2020, 16:15, Новости дня

Блокировка стрима СоловьевLive «Битва за Белоруссию» была связана с установлением сервисом маркировки 18+, после подачи апелляции проблему устранили, сообщил ведущий Владимир Соловьев.

«На видео от 30.08.20 встал флажок 18+. Из-за этого видео нельзя было посмотреть, не будучи авторизованным на платформе YouTube и не подтвердив свой возраст», – передает РИА «Новости» его слова.

По словам Соловьева, обычно такое предупреждение выставляется после массовых жалоб пользователей на содержимое в видео, либо если на содержимое срабатывают алгоритмы YouTube.

«Мы подали апелляцию, которая была рассмотрена модераторами YouTube в течение рабочего дня, понедельник был выходной в Лондоне. После рассмотрения нашего запроса с видео сняли флаг», – добавил он.

Ранее YouTube заблокировал аккаунт российского телеканала «Царьград» без возможности восстановления. В качестве причины блокировки видеохостинг назвал «нарушение экспортного законодательства». 

При этом председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что блокировку компанией Google аккаунтов российских СМИ на YouTube нужно признать цензурой и заставить компанию на территории РФ работать в рамках российского законодательства.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.07 / Трамп счел эксплуатацию США причиной создания Евросоюза

05.07 / “Так действуют все”. Шмыгаль прокомментировал возобновление Польшей обсервации для украинцев

28.07 / Вакцину «Вектора» получил первый доброволец

08.08 / СК возбудил новое уголовное дело из-за фото Гитлера на сайте «Бессмертного полка»

17.08 / На уличных протестах в Беларуси погибло не менее четыре человека, семеро находятся в критическом состоянии – правозащитники

30.07 / Сенатор-демократ оценил шансы Трампа на перенос выборов

17.08 / Губернатор Краснодарского края посетил новую школу

23.08 / Полицейские в Луизиане застрелили афроамериканца, в городе вспыхнули беспорядки

03.09 / Рынок ПК в РФ вырос на 30% во втором квартале

20.07 / Индекс Мосбиржи снизился на открытии торгов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска