Фургалу предъявили обвинение в организации убийства
02.09.2020, 16:15, Новости дня
Следственный комитет РФ предъявил экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу обвинение в организации убийства бизнесмена Евгения Зори, сообщил источник в правоохранительных органах.
«Следователи официально предъявили обвинение Фургалу в организации убийства Евгения Зори. Бывший губернатор заявил, что не признает вину», – сказал собеседник ТАСС.
Фургала задержали по подозрению в организации покушения на убийство и убийства предпринимателей. Фургал был задержан в связи с расследованием дела в отношении ОПГ, которая причастна к ряду особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.
В рамках уголовного дела также задержаны депутаты Законодательной думы Хабаровского края от ЛДПР Дмитрий Козлов и Сергей Кузнецов. Басманный суд Москвы арестовал Фургала на два месяца.
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