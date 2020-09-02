Фургалу предъявили обвинение в организации убийства

02.09.2020, 16:15, Новости дня

Следственный комитет РФ предъявил экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу обвинение в организации убийства бизнесмена Евгения Зори, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Следователи официально предъявили обвинение Фургалу в организации убийства Евгения Зори. Бывший губернатор заявил, что не признает вину», – сказал собеседник ТАСС.

Фургала задержали по подозрению в организации покушения на убийство и убийства предпринимателей. Фургал был задержан в связи с расследованием дела в отношении ОПГ, которая причастна к ряду особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.

В рамках уголовного дела также задержаны депутаты Законодательной думы Хабаровского края от ЛДПР Дмитрий Козлов и Сергей Кузнецов. Басманный суд Москвы арестовал Фургала на два месяца.