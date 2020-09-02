Дачные дома загорелись в Ростовской области

02.09.2020, 16:15, Новости дня

Порядка 20 дачных домов загорелись в среду днем от лесного пожара в Белокалитвинском районе Ростовской области, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«В Белокалитвинском районе вблизи хутора Богатов обнаружен лесной пожар на площади два гектара. Огонь перекинулся в СНТ «Пионер» на 20 дачных домов», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Уточняется, что к тушению пожара привлечены вертолет Ми-8 и 26 человек.

Видео с места пожара опубликовал Telegram-канал телеканала «360».

Так, в связи с установившейся жаркой и ветреной погодой произошло возгорание сухой растительности в Белокалитвинском, Тарасовском, Каменском и Красносулинском районах.

На данный момент в Тарасовском районе сотрудники МЧС ликвидируют пожар на площади порядка 10 га на землях лесничества. Работы ведутся по повышенному номеру сложности. В целях безопасности проводится эвакуация жителей близлежащих домов. На помощь местным спасателям выдвинулась аэромобильная группировка в составе 100 человек и 15 единиц техники.

Также еще одно возгорание сухой растительности на площади 4 га обнаружено возле станицы Репная в Каменском районе, где происходит горение между железнодорожным полотном и автомобильной дорогой. На место пожара дополнительно направлены силы и средства Ростовского гарнизона в количестве 39 человек и 11 единиц техники, в том числе пожарный поезд со станции Лихая.

А в Красносулинском районе из-за возгорания сухой травы и сильного ветра огонь перекинулся на четыре бесхозных строения, а затем на два жилых дома. Борьбу с огнем там ведут 43 человека и 16 единиц техники.

«Благодаря оперативному поступлению информации о возгораниях и оперативно прибывших пожарных пострадавших не допущено. В местах возгораний развернуты оперативные штабы, проводится информирование населения во взаимодействии с местными властями, ведется наращивание группировки во всех районах тушения», – сообщили в МЧС.

Ранее на территории заповедника «Утриш» в Краснодарском крае произошел пожар из-за неосторожного обращения с огнем. 24 августа в Анапе между двумя поселками Большой и Малый Утриш произошло возгорание лесной подстилки. Огонь перешел на территорию заповедника «Утриш». Пройденная огнем площадь составила порядка 130 га. Сложность заключалась в труднодоступности местности, сильном ветре и засухе. Для тушения привлекалась авиация.

Пожар удалось потушить вечером 26 августа. В регионе действовали четыре природных пожара: в Туапсинском районе, Анапе, Геленджике и Новороссийске. Из кемпингов в окрестностях заповедника «Утриш» проводилась массовая эвакуация туристов. Правоохранительные органы провели проверку сообщений о взимании платы капитанами судов, привлеченных к спасению, за эвакуацию туристов из зоны пожара под Анапой.