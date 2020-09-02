 

Украина открестилась от подготовки экстремистов для дестабилизации в Белоруссии

02.09.2020, 16:08, Новости дня

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал «бредом» заявления российской стороны о том, что Киев занимался подготовкой экстремистов для дестабилизации ситуации в Белоруссии.

«Не хочется даже комментировать этот бред. <…> 200 украинских экстремистов, которых Украина якобы направила в Белоруссию для дестабилизации ситуации, и лагеря по подготовке экстремистов на Украине – плод болезненной фантазии тех, кто предоставил такие данные моему российскому коллеге Сергею Лаврову», – написал Кулеба в своем Facebook.

Он подчеркнул, что Киев никогда не вел, не ведет и не собирается вести никакой деятельности против Белоруссии, при том, что РФ заявляла, что уже направила некоторых своих специалистов в республику.

«Попытки РФ представить своих зеленых человечков в Белоруссии как украинских экстремистов – это дешевый и проигрышный трюк. И главное. Воистину, как говорит пословица: «Вор кричит – держите вора», – заключил Кулеба.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что у РФ есть сведения о том, что деятельность по дестабилизации ситуации в Белоруссии ведется с Украины. По его словам, порядка 200 экстремистов, натренированных на украинской территории, сейчас находятся в Белоруссии.

Украинские СМИ сообщали, что поездка 33 россиян, которых назвали «боевиками ЧВК Вагнера», в Белоруссию была частью спецоперации СБУ и Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины, которая провалилась из-за утечки информации. Сама СБУ опровергла свою причастность к операции по задержанию в Белоруссии 33 россиян.

Однако позже стало известно о доказательствах причастности СБУ к задержанию россиян в Белоруссии.

Президент Владимир Путин заявлял, что инцидент с задержанием 33 россиян в Белоруссии является совместной операцией спецслужб Украины и США.



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