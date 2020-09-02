 

В РФ собрались вдвое уменьшить НДС на электронные и аудиокниги

02.09.2020, 16:06, Новости дня

Электронные и аудиокниги будут облагаться льготной налоговой ставкой на добавочную стоимость в 10%, такое постановление может быть подписано в ближайшее время, сообщил замруководителя Роспечати Владимир Григорьев.

Он связал подготовку этого решения с усилиями своего ведомства по поддержке издателей книг и периодики в условиях пандемии, передает «Интерфакс».

Проект соответствующего постановления уже прошел согласование в Минсвязи и в Минэкономразвития. Осталось получить на него согласие Минфина. После этого оно будет обнародовано и вступит в силу.

«И мы будем поздравлять наши платформы, распространяющие электронные и аудиокниги. Это хорошая помощь», – добавил Григорьев.

С 2019 года обычный НДС составляет 20% от цены товара, до этого он составлял 18%.

В июне сообщалось, что рынок недвижимости получит поддержку в качестве снижения ипотечной ставки ниже 8%, а также 33 млрд рублей на завершение долгостроев. Туристическая отрасль получит снижение ставки НДС до 7%.

Ранее президент Владимир Путин поручил правительству включить в общенациональный план по восстановлению экономики меры для развития легкой промышленности страны.



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