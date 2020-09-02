Анонсирован мастер-класс Поветкина для «Метаметрики»

02.09.2020, 16:06, Новости дня

Российский боксер Александр Поветкин станет гостем в новом выпуске «Метаметрики». Легенда отечественного бокса даст мастер-класс и расскажет о своих победах.

«Победа в Лондоне и «джентельмены». Поветкин дает мастер-класс. Кто приводит в бешенство Русского Витязя? Какие секреты таят славянские татуировки на его теле? Как спортсмен оценивает российскую политику на самом деле? Зачем Белоруссии нужны протесты? За что нужно любить СССР? В чем сила русской традиции и славянского мировоззрения? А также: ответный удар по хейтерам, вредные привычки, лайфхаки ЗОЖ», – говорится в анонсе выпуска на YouTube-канале «Метаметрика».

Напомним, 23 августа 40-летний Поветкин в пятом раунде одержал победу нокаутом над Уайтом в 12-раундовом поединке в британском Брентвуде, завоевав временный титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе.