 

Сколько веселья у двойняшек!”. Приемные дочери Мадонны покатались на роликах

02.09.2020, 15:40, Новости дня

Американская певица Мадонна показала в Instagram, как ее приемные дочери-двойняшки Стелла и Эстер катаются на роликах.

“Наездницы”, – написала певица.

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Eazy-Riders! Gang-Gang * * * ………………….. #estere #stella #francegall

Публикация от Madonna (@madonna) 1 Сен 2020 в 3:21 PDT

“Сколько веселья у двойняшек! Хотела бы покататься с вами, девочки!” – написала shylo_rad.

25 августа Стелле и Эстер исполнилось восемь лет.

У Мадонны четверо приемных детей: Мерси Джеймс, Дэвид Банда, близнецы Стелла и Эстер. Все они родились в Малави. Дэвида Банду певица усыновила в 2008 году, Мерси Джеймс – в 2009-м, близняшек Стеллу и Эстер – в 2017-м. Также у певицы есть родные дети: сын Рокко и дочь Лурдес.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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