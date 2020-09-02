 

В МИД Украины назвали “бредом” заявление Лаврова об “украинских экстремистах” в Беларуси

02.09.2020, 15:40, Новости дня

Слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о находящихся в Беларуси “экстремистах” из Украины являются “бредом”. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил 2 сентября в Facebook.

“Не хочется даже комментировать этот бред. Но в рамках борьбы с российской дезинформацией четко буквально пять тезисов по теме. Первое. 200 украинских экстремистов, которых Украина якобы направила в Беларусь для дестабилизации ситуации, и лагеря по подготовке экстремистов в Украине является плодом болезненной фантазии тех, кто предоставил такие данные моему российскому коллеге Сергею Лаврову”, – написал он.

Украинский дипломат также подчеркнул, что “Украина не вела, не ведет и не будет вести никакой подрывной деятельности против Беларуси”.

“Россия, наоборот, заявляет, что уже направила некоторых своих “специалистов” в Беларуси и готова направить их еще больше. Попытки России представить своих зеленых человечков в Беларуси как украинских экстремистов – это дешевый и проигрышный трюк. И главное: воистину, как говорит пословица: “Вор кричит “Держите вора””, – объяснил Кулеба.

https://www.facebook.com/dmytro.kuleba/posts/10158533625223389

Об “украинских экстремистах” в Беларуси Лавров заявил 2 сентября во время встречи с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем. Российский дипломат утверждает, что речь идет о представителях организаций “Трезубец Степана Бандеры”, “С14”, “Национальный корпус” и “Правый сектор”, которые якобы “активно занимаются провоцированием радикальных действий в Минске и других городах Беларуси”.

С 9 августа в Беларуси продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента, которые проходили с 4-го по 9 августа, сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал действующий президент Беларуси Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов были задержаны более 7 тыс. демонстрантов (многих из них уже отпустили), сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

На акциях протеста в Беларуси 30 августа задержали 173 человека. По данным правозащитников, среди задержанных были несовершеннолетние и один гражданин России.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель от имени Евросоюза 11 августа заявлял, что выборы в Беларуси “не были ни свободными, ни справедливыми”, а власти применили “непропорциональное и неприемлемое насилие” к протестующим.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.07 / Москва призвала ЕС отреагировать на водную и энергоблокаду Крыма со стороны Украины

21.07 / Для Путина Хабаровск – конфликт трех – пяти человек, чего там люди на улицы вышли – он знать не хочет. Они для него статисты за печеньки

09.07 / Москва осудила ЕС за молчание по поводу блокировки телеканалов RT

07.08 / Экономика: Льготная ипотека теряет актуальность

24.06 / «Токсичные» памятники нашли приют в берлинском музее

31.07 / КИУ назвал главных прогульщиков Верховной Рады в июле

29.06 / В Израиле сняли на видео секс в машине ООН. Спикер генсека назвал это “отвратительным”

27.08 / Общество: Как украинская разведка вербует в РФ своих агентов

02.09 / Пентагон оценил планы Китая по ядерной модернизации

18.08 / СТРАНА – украинского школьника лишили Евровидения за исполнение «Смуглянки»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска