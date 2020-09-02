 

Кравчук: Фокин назначен в ТКГ указом президента. Я к этому абсолютно никакого отношения не имею

02.09.2020, 15:40, Новости дня

Первый президент Украины, глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук заявил 1 сентября в эфире “Еспресо”, что не имеет никакого отношения к назначению бывшего премьер-министра Витольда Фокина заместителем главы украинской делегации в ТКГ.

“Фокин назначен на эту должность указом президента. Я к этому назначению абсолютно никакого отношения не имею. Я не предлагал [его кандидатуру], и этот вопрос не согласовывался непосредственно со мной. Нас двоих пригласили в Офис президента, и нам двоим предложили такие должности”, – сказал Кравчук.

Он назвал последнее заявление Фокина по поводу амнистии боевиков и особого статуса региона его личной позицией. Кравчук подчеркнул, что он не согласовывал ее с украинской делегацией.

“Имеет ли право Фокин говорить о своей собственной позиции? Да, имеет. Но, если его позиция не отвечает, допустим, закону, принятому ВР, то он не может эту позицию обнародовать, потому что он уже не просто Фокин, а он заместитель председателя делегации, член делегации Украины в ТКГ”, – сказал Кравчук.

Он подчеркнул, что дальнейшую судьбу Фокина на переговорах будет решать президент Владимир Зеленский. 

Новость дополняется. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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