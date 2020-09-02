Раскрыты подробности выезда оппозиционера Латушко из Белоруссии

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02.09.2020, 15:15, Новости дня

Член белорусского координационного совета оппозиции Павел Латушко покинул республику в сопровождении польского посла Артура Михальского, сообщил пресс-секретарь белорусского Госпогранкомитета Антон Бычковский.

«Сегодня ночью в 1.27 (совпадает с мск) на выезд из Белоруссии через пункт пропуска «Берестовица» на машине с дипломатическими номерами Павел Латушко в официальном порядке пересек госграницу в сопровождении чрезвычайного и полномочного посла Польши в Белоруссии Артура Михальского. Проблем с оформлением не возникло. На все ушло десять минут», – цитирует Бычковского РИА «Новости».

Сам Латушко заявлял, что отправился в Польшу, где намерен принять участие в международной конференции. Он сообщал, что планирует провести в Варшаве встречи с членами правительства и депутатами, а потом посетить Вильнюс.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщал, что Латушко в прошлом «на коленях» просил устроить его в правительство.

Ведущий эксперт аналитического центра «Стратегия» Валерий Карбалевич сообщил газете ВЗГЛЯД, что у белорусской оппозиции «появилось несколько лидеров». При этом «больше шансов стать единоличным лидером у члена президиума координационного совета оппозиции Павла Латушко. У него опыт, связи в структурах власти. Он умеет четко формулировать позицию».



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