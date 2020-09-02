 

Плацебо вместо вакцины от коронавируса введут четверти добровольцев

02.09.2020, 15:15, Новости дня

В ходе пострегистрационного этапа испытаний вакцины от коронавируса «Спутник V» около 10 тыс. добровольцев получат не препарат, а плацебо, сообщил директор НИЦ имени Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург.

«10 тыс. человек получат плацебо и 30 тыс. получат вакцину – 75% на 25%. Это делается для того, чтобы сравнить эпидемиологическую эффективность [препарата]», – цитирует ТАСС Гинцбурга.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что массовая вакцинация от коронавируса людей из группы риска начнется в ноябре-декабре. 

Напомним, 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Как следует из данных государственного реестра лекарственных средств Минздрава, российская вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. Как позднее сообщили в РФПИ, получены заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от коронавируса более чем из 20 стран мира.

Подробная информация о российской вакцине от коронавируса опубликована на официальном сайте.



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