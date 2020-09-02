 

“Прозрачное, как слеза, теплое, как борщ”. Сумская позировала на фоне Красного моря

02.09.2020, 14:10, Новости дня

Украинская актриса Ольга Сумская на своей странице в Instagram поделилась снимками отдыха в Египте.

“Обожаю Красное море! Египтяне очень заботливо оберегают каждый коралл и все живое вокруг, поэтому оно такое прекрасное! Как без серии фото на фоне этой красоты!” – написала она.

В подборку Сумская добавила видеоролик.

“Вот оно, прекрасное Красное море, прозрачное, как слеза, теплое, как борщ”, – сказала актриса.

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Обожнюю Червоне море! * Єгиптяни дуже турботливо оберігають кожен корал і все живе навколо * ,тому воно таке прекрасне * !Як без серіі * фото на фоні цієі * краси! * @rixospremiumseagate *

Публикация от Ольга Сумская (@olgasumska) 29 Авг 2020 в 2:55 PDT

Ольга Сумская родилась во Львове. Она – обладатель званий “Заслуженная артистка Украины”, “Народная артистка Украины”, лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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