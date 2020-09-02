Бывшая пресс-секретарь Трампа рассказала, как ей подмигивал Ким Чен Ын

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02.09.2020, 13:48, Новости дня

Бывшая пресс-секретарь американского президента Дональда Трампа Сара Сандерс в своей книге рассказала о работе с американским лидером, и о том, как прошла встреча с главой КНДР Ким Чен Ыном.

На одной из встреч Сандерс заметила, как за ней наблюдает северокорейский лидер, он, по словам автора книги, кивнул и подмигнул ей, передает «Интерфакс».

«Все, о чем я могла подумать, это то, что неужели Ким Чен Ын обратил на меня внимание?» – задалась вопросом Сандерс.

Трамп и бывший глава аппарата Белого дома Джон Келли, услышав об этом, сильно рассмеялись.

«Да ты ему понравилась! Черт возьми, ты ему приглянулась», – цитирует Трампа бывший пресс-секретарь.

Бывший советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон после работы на американскую администрацию также написал мемуары. Болтон описал свою работу в Белом доме в 2018-2019 годах. «Набор лжи и раскрученной полуправды». Такими словами госсекретарь США Майк Помпео оценил книгу Болтона. В Белом доме уверены, что бывший советник по нацбезопасности был изгнан за крайнюю агрессивность и теперь мстит президенту США.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что именно и как извратил Болтон в своем описании деятельности Дональда Трампа.



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