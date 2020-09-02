Президент Южной Осетии рассказал о подоплеке протестов в центре Цхинвала

02.09.2020, 11:48, Новости дня

Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов рассказал газете ВЗГЛЯД о подоплеке протестов, вспыхнувших в центре Цхинвала.

Бабилов рассказал в интервью газете ВЗГЛЯД, что «пару недель назад было совершено покушение на министра внутренних дел республики, генерала Игоря Наниева», после чего «трагически погиб молодой человек, Инал Джабиев, который подозревался в причастности к покушению на Наниева». Теперь «в убийстве самого Джабиева подозреваются сотрудники милиции».

«Это ужасное событие и привело к опасному кризису и митингам на центральной площади Цхинвала. Называть их словом «майдан» совершенно необоснованно. Министр был мной отстранен от исполнения своих обязанностей, а правительство в итоге отправлено в отставку в полном составе», – отметил он.

По словам президента, покушение может быть связано с профессиональной деятельностью главы МВД: «Министерство в последнее время работало исключительно эффективно и профессионально. Мы можем говорить и о ликвидации наркотических сетей, и о разоблачении системы контрабанды сигарет. Достаточно посмотреть на аналитику и статистику по преступности в республике за последние 15 лет. По многим параметрам преступность снизилась в разы».

Он подчеркнул, что произошедшее с Джабиевым является «ужасной трагедией».

«Сотрудники милиции, которые подозреваются в убийстве Джабиева, арестованы, это восемь человек. Такое поведение абсолютно недопустимо для сотрудников правоохранительных органов, да и для кого бы то ни было. Если их вина будет установлена судом, я буду настаивать на самом суровом приговоре согласно закону. Я служил с погибшим парнем вместе в миротворческих войсках, я лично знаю его семью и еще раз хотел бы принести свои искренние соболезнования его родственникам и друзьям», – добавил Бабилов.

Он указал, что, «к сожалению, значительное влияние приложил к этому один из бывших президентов республики и его группа поддержки».

«Воспользовавшись ситуацией, они развернули кампанию с политическими требованиями вплоть до отставки президента», – сказал глава республики.

Напомним, правительство Южной Осетии было отправлено в отставку. Несколько дней на центральной площади Цхинвала проходил митинг. Со стороны ситуация напоминала попытку очередного майдана, свержения действующей власти с помощью уличных и социальных технологий. Поводом для недовольства граждан послужило убийство подозреваемого сотрудниками местного МВД. На эту трагедию наложилось длительное пребывание РЮО на карантине, отрезавшем ее от России.