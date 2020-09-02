 

“Все шли в школу, а вы в ЗАГС”. alyona alyona показала родителей

02.09.2020, 11:31, Новости дня

Украинская певица alyona alyona на своей странице в Facebook опубликовала совместное фото с родителями, которые 1 сентября отмечали 30-летие супружеской жизни.

“Когда-то все шли в школу, а вы – в ЗАГС. Я рада, что вы у меня есть, потому что вы – мой образец, как сквозь взлеты и падения, множество переездов, безденежье и тяжелые времена поддерживать, помогать и любить друг друга”, – написала она. 

https://www.facebook.com/savranenkoalyona/posts/3356628017735862

До начала музыкальной карьеры alyona alyona работала воспитательницей в детском саду в Барышевке Киевской области. Стала популярной после выхода в 2018 году песни “Рибки”.

alyona alyona включили в список самых интересных новых исполнителей из Европы, по мнению The New York Times. Forbes внес певицу alyona alyona в список самых перспективных молодых лидеров и инноваторов “30 до 30”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.08 / WE – «плохой коп» Макрон и «хороший коп» Меркель не допустят войны Турции с Грецией

31.08 / Помпео высказал надежду на соглашение РФ и США по контролю вооружений

28.08 / В школах разрешили точечно вводить карантин

18.08 / Белорусская оппозиция призвала Россию и ЕС стать посредниками в переговорах с Лукашенко

10.08 / Гутерриш призвал белорусские власти к максимальной сдержанности

07.07 / Избиение координатора Партии Шария в Харькове переквалифицировали в покушение на убийство

11.08 / Чехия не захотела размещать у себя американских военных

08.07 / В роли подопытных кроликов — Guardian о «прелестях» цифровой миграционной системы для европейцев в Британии после брексита

27.07 / Компания Moderna приступила к масштабным испытаниям вакцины от коронавируса

25.07 / Обнаружен недорогой метод очищения почвы от супертоксичных тяжелых металлов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска