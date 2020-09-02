Из числа регионов, которые не готовы к ослаблению карантина, Минздрав Украины исключил одну область

02.09.2020, 11:31, Новости дня

В число регионов Украины, которые по состоянию на 2 сентября не готовы к ослаблению карантинных ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией, Министерство здравоохранения внесло 17 областей.

Все они имеют отклонения по заболеваемости на 100 тыс. населения за последние 14 дней.

В пятерку худших по указанному показателю попали Черновицкая (264,4), Тернопольская (231,1), Ивано-Франковская (175,8), Ровенская (125,3) и Харьковская (114,5) области.

Кроме того, к ослаблению карантина, по данным Минздрава, не готовы город Киев, а также Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Хмельницкая и Черниговская области.

Полтавская область, которая попадала в список 1 сентября, уже улучшила свои показатели.

Одесская и Сумская области стали единственными, где превышена допустимая (50%) загруженность больничных коек больными с COVID-19.

20 мая из-за пандемии COVID-19 Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин, в соответствии с которым региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при условии соответствия минимальным требованиям по количеству заболевших, загруженности больниц и количеству проведенных тестов.

22 июля Кабинет Министров издал постановление, которым действие адаптивного карантина на территории страны продлевается до 31 августа. В зависимости от эпидемической ситуации в регионе или в отдельных административно-территориальных единицах устанавливается “зеленый”, “желтый”, “оранжевый” или “красный” уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.

26 августа правительство приняло решение продлить адаптивный карантин до 31 октября. Из-за резкого роста количества зараженных ограничительные меры будут усиливаться.