После брексита «бровид» — британцы опасаются, что выход из ЕС совпадёт со второй волной пандемии

02.09.2020, 11:10, Новости дня

Любящие изобретать неологизмы британцы называют новую грозящую стране опасность «бровидом», пишет Le Monde. Как поясняет издание, это слово означает возможное соединение последствий брексита без сделки со второй волной эпидемии Covid-19 к концу текущего года.



Reuters

Британцы любят выдумывать новые слова, отмечает Le Monde. После знаменитого «брексита» они опробовали «мегсит» (когда принц Гарри и его жена Меган объявили об отказе от своей роли в королевской семье) и «шегсит» (вероятная независимость Шотландии от Великобритании). Теперь же некоторые «с содроганием» упоминают о возможном «бровиде» — совокупном эффекте брексита и пандемии Соvid-19.

По мнению лондонского корреспондента газеты, перспектива катастрофичного соединения во времени второй волны эпидемии в конце текущего года с отсутствием коммерческого соглашения с ЕС уже не кажется совершенно неправдоподобной. Как отмечает издание, в стране, сильнее всех в Европе пострадавшей от первой волны эпидемии, число заражённых снова постепенно растёт, хотя количество госпитализаций и смертей не увеличилось. Невозможно определить, отстаёт ли Великобритания в этом отношении на две-три недели от Франции, где число заболевших резко возросло в последние недели, или же ей удастся избежать второй волны заражений после открытия школ.

Согласно циркулировавшему в правительственных кругах и попавшему в распоряжение СМИ документу, количество возможных жертв второй волны эпидемии оценивается в 77 тыс. человек. При этом на сегодняшний день основные меры предосторожности, принятые премьер-министром Борисом Джонсоном, не полностью доказали свою эффективность: соблюдение обязательного карантина гражданами, прибывающими из Франции, Бельгии и Нидерландов, контролируется плохо, а результаты использования приложения, позволяющего определять и изолировать очаги инфекции, далеки от заявленной цели определять 80% контактов инфицированного в течение 48 часов.

Что касается переговоров с ЕС, за всё лето они не продвинулись «ни на дюйм», несмотря на то что в июне Борис Джонсон потребовал ускорить переговоры и заявил, что они могут быть завершены «до конца июля». Европейцы по-прежнему требуют от британцев в обмен на постоянный, не облагаемый налогом доступ на свой внутренний рынок приведения британского законодательства в соответствие с европейским — особенно в области государственной помощи. Соединённое Королевство продолжает отвергать это предложение во имя вновь обретённого суверенитета.

Европейцы считают, что переговоры должны быть завершены не позднее конца октября, чтобы текст соглашения мог быть подготовлен, переведён на все языки Евросоюза и одобрен Европейским советом, Европарламентом и парламентом Великобритании.

Как напоминает газета, переговоры на техническом уровне должны возобновиться на этой неделе, без особых надежд европейской стороны на резкое изменение отношения англичан. По предположению газеты, Борис Джонсон надеется, что соглашение будет достигнуто в последний момент, как это случилось в октябре 2019 года, когда смирившиеся европейцы согласились на прямое переписывание условий «развода». «Похоже, что премьер-министр и его переговорщик Дэвид Фрост делают вид, что они выступают на равных в споре с ЕС, как будто Великобритания по-прежнему необходима Европейскому союзу, хотя на самом деле европейские лидеры уже претворили брексит в жизнь и имеют много других приоритетов», — считает европейский дипломат.

Таким образом, опасность брексита без сделки реальна, и некоторые британские СМИ даже предполагают, что Даунинг-стрит намеренно готова разыграть эту карту, полагая, что неудобства, связанные с отсутствием соглашения, останутся почти незамеченными по сравнению с предстоящим экономическим спадом, связанным с пандемией Covid-19.

Преподаватель политологии из Лондонского университета королевы Марии, однако, сомневается, что сторонники брексита в британском правительстве могут недооценивать политические последствия «жёсткого брексита» в разгар серьёзного экономического кризиса. «Трудности, вызванные отсутствием сделки, не будут такими же, как и в случае рецессии: в первом случае будет наблюдаться напряжённость в поставках, связанная с введением пограничного контроля, а во втором — массовая безработица и так далее», — подчёркивает эксперт.