«Старая Европа» просто не может смириться с растущей силой «новой Европы»

02.09.2020, 11:10, Новости дня

Мы не выступаем против кого бы то ни было, тем более мы не против ЕС, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на стратегическом форуме в словенском городе Блед. Как передаёт Radio Maryja, глава польского правительства раскритиковал Западную Европу за то, что она упрекает Центральную Европу в несовершенной демократии, объяснив эту тенденцию опасениями старой Европы перед растущей силой новых стран — членов Евросоюза.



Reuters

Премьер-министры Польши, Словении, Хорватии, Венгрии, Чехии, Италии, Сербии и Болгарии обсудили в рамках стратегического форума в словенском городе Блед будущее Европы после брексита и пандемии короновируса, пишет Radio Maryja.

«Что касается демократии, то Центральную Европу обвиняют, потому что она растёт, потому что мы становимся более конкурентоспособными», — заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. По его мнению, критика прежде всего поступает из Брюсселя и некоторых других столиц Европы. «Всем нашим друзьям, которые говорят, что нас необходимо подавить, я говорю, что конкуренция — это хорошо», — добавил он. Глава польского правительства призвал ЕС полностью воплотить в жизнь принцип свободного перемещения услуг, который служит фундаментом экономической интеграции ЕС.

На вопрос о недавно состоявшихся президентских выборах в Польше Моравецкий ответил, что Анджей Дуда победил в них вопреки всем прогнозам зарубежных СМИ и центрам власти. Он добавил, что СМИ в Польше на 80% находятся в руках оппозиции. При этом Моравецкий отметил, что демонстрации в Варшаве, Праге и Будапеште проходят мирно, в отличие от стран Западной Европы, где полиция жестоко избивает протестующих.

Моравецкий ясно дал понять, что у Центральной Европы есть свои проблемы и её ситуация отличается от остальной части Европы, но это не меняет того факта, что она продолжает выражать солидарность с остальной частью ЕС. «Мы не выступаем против кого бы то ни было, и мы не против ЕС», — резюмировал польский премьер.