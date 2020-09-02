 

Экс-премьер Украины угодил на «Миротворец» за «отрицание российской агрессии»

02.09.2020, 11:10, Новости дня

Первый премьер-министр Украины и заместитель руководителя украинской делегации в трёхсторонней контактной группе в Минске Витольд Фокин попал в базу скандального сайта «Миротворец». Как пишет «112 Украина», Фокина администрация сайта обвиняет в «отрицании российской агрессии», «манипуляции общественно значимой информацией» и в участии «в антиукраинских пропагандистских мероприятиях».


YouTube

Личные данные заместителя руководителя украинской делегации в трёхсторонней контактной группе в Минске Витольда Фокина появились в базе скандального сайта «Миротворец». Как передаёт «112 Украина», администрация сайта называет экс-премьера Украины «провокатором» и обвиняет его в участии «в антиукраинских пропагандистских мероприятиях», «отрицании российской агрессии», «манипуляции общественно значимой информацией» и «участии в попытках легализации российско-террористических формирований на оккупированной части Донецкой и Луганской областей».
 
Указанные обвинения участники проекта «Миротворец» сформировали на основании интервью Фокина ряду украинских изданий, в которых он высказывался за амнистию участников боевых действий в Донбассе и отмену торговой блокады, а также осуждал прекращение подачи энергии и воды в Крым.

Как напоминает канал, ранее Фокин предложил объявить всеобщую амнистию и провести выборы в Донбассе. Кроме того, он подчеркнул, что выступает за предоставление особого статуса всей территории региона. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.08 / Как на американских горках — в Сибири таяние вечной мерзлоты разрушает дороги и не только их

21.07 / TOK FM – в разыгравших Дуду пранкерах заподозрили ставленников российских спецслужб

27.06 / Электрокар Kia e-Niro получил три новых модификации

29.08 / Запуск ракеты Delta IV со спутником-разведчиком США отменили за 3 секунды до старта

03.07 / Видео: Какие страны заявили об отказе от российского газа

09.07 / Россия требовала вычеркнуть из преамбулы закона об особом статусе Донбасса упоминание о переселенцах – Казанский

10.08 / Чехия открестилась от поставок Белоруссии светошумовых гранат

30.08 / Шантаж с целью навязать свой газ — премьер Мекленбурга осудила санкционные угрозы США

26.07 / В Гослесагентстве Украины зафиксирована вспышка COVID-19. Заболели восемь сотрудников

29.07 / Автоновости: Бренд GAC сертифицировал для РФ новый кроссовер GS5

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска