Экс-премьер Украины угодил на «Миротворец» за «отрицание российской агрессии»

02.09.2020, 11:10, Новости дня

Первый премьер-министр Украины и заместитель руководителя украинской делегации в трёхсторонней контактной группе в Минске Витольд Фокин попал в базу скандального сайта «Миротворец». Как пишет «112 Украина», Фокина администрация сайта обвиняет в «отрицании российской агрессии», «манипуляции общественно значимой информацией» и в участии «в антиукраинских пропагандистских мероприятиях».



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Личные данные заместителя руководителя украинской делегации в трёхсторонней контактной группе в Минске Витольда Фокина появились в базе скандального сайта «Миротворец». Как передаёт «112 Украина», администрация сайта называет экс-премьера Украины «провокатором» и обвиняет его в участии «в антиукраинских пропагандистских мероприятиях», «отрицании российской агрессии», «манипуляции общественно значимой информацией» и «участии в попытках легализации российско-террористических формирований на оккупированной части Донецкой и Луганской областей».



Указанные обвинения участники проекта «Миротворец» сформировали на основании интервью Фокина ряду украинских изданий, в которых он высказывался за амнистию участников боевых действий в Донбассе и отмену торговой блокады, а также осуждал прекращение подачи энергии и воды в Крым.

Как напоминает канал, ранее Фокин предложил объявить всеобщую амнистию и провести выборы в Донбассе. Кроме того, он подчеркнул, что выступает за предоставление особого статуса всей территории региона.