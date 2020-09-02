Помпео предположил, что РФ и США достигнут ядерного соглашения до конца года

02.09.2020, 11:10, Новости дня

Глава Госдепартамента США заявил, что после недавних переговоров в Вене представители Москвы и Вашингтона добились прогресса в достижении нового соглашения с Россией о контроле над ядерными вооружениями. Он выразил надежду, что новый договор будет подписан до окончания 2020 года, пишет Bloomberg.



Reuters

Госсекретарь Майкл Помпео заявил, что США добились определённых успехов в достижении нового соглашения с Россией о контроле над ядерными вооружениями после переговоров в Вене. Он выразил надежду, что обе стороны могут подписать договор до конца года, пишет Bloomberg.

«Мы добились реального прогресса за последние пару недель, — заявил Помпео в интервью вашингтонской радиостанции WMAL, имея в виду переговоры между посланником США Маршаллом Биллингсли и заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым. — Я надеюсь, что мы сможем получить его (договор. — ИноТВ) до конца года. Это будет хорошо для мира, снизит риск, связанный с ядерным оружием».

Комментарии Помпео отражают новое стремление к сделке, которая предусматривала бы продление соглашения СНВ-III, ограничивающего российский и американский ядерные арсеналы.

Заявлению госсекретаря предшествовал отказ администрации Трампа от требования, чтобы участие в переговорах принимал Пекин, предусматривающего, что в противном случае сохранение договора между Вашингтоном и Москвой было бы невозможно, обращает внимание Bloomberg.

По словам издания, и Россия, и Китай, «стремительно наращивающий свои ядерные арсеналы», решительно сопротивлялись идее трёхсторонних переговоров. Москва добивается пятилетнего продления СНВ-III, истекающего в феврале, без каких-либо изменений.

Теперь США готовы рассмотреть возможность продления СНВ-III. Но только в рамках более широкой системы контроля над вооружениями, которая ограничит все запасы ядерных боеголовок, а не только боезаряды большой дальности, а также обеспечит более надёжные меры проверки, рассказал Bloomberg анонимный источник, знакомый с вопросом.

По мнению собеседника издания, цель Вашингтона — создать систему контроля над вооружениями, к которой затем будет вынужден присоединиться Пекин. Он назвал изменение позиции по отношению к Китаю «тактическим ходом» и сказал, что стратегия США, направленная на то, чтобы добиться участия Поднебесной в договоре и сократить её запасы, остаётся неизменной.

Между тем Дональд Трамп испытывает давление. От него требуют продемонстрировать внешнеполитические победы в президентской гонке, в которой ему противостоит Джо Байден. Продление СНВ-III и продвижение к более широкому договору позволило бы главе Белого дома опровергнуть аргументы демократов о том, что он только и делает, что отказывается от соглашений, в том числе ядерной сделки с Ираном, не разрабатывая для них какую-либо замену, предполагает Bloomberg.