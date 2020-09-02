 

Аксенов поручил найти «фантастические» варианты водоснабжения Крыма

02.09.2020, 11:08, Новости дня

Власти Крыма намерены использовать все возможные варианты решения проблемы дефицита воды в Симферополе и близлежащий районов, сообщил глава республики Сергей Аксенов на совещании в крымском правительстве.

По его словам, Крым должен выйти из этой ситуации с честью. Он добавил, что нужно быть готовым к худшему раскладу, чтобы преодолеть все, что будет сверх, передает РИА «Новости». 

«Предложить меры, вплоть до самых фантастических по уменьшению объема испарения с поверхности зеркала водохранилищ и покрытия зеркала воды различными способами. Попробуем все варианты», – сказал Аксенов.

Кроме того, он уточнил, что сейчас решается вопрос бурения новых скважин для дополнительного обеспечения водой Симферополя.

Вместе с тем Аксенов заявил, что в Крыму создан оперативный штаб по вопросам водоснабжения полуострова.

«С учетом того, что у нас действительно напряженная ситуация с водоснабжением, два раза в неделю проводим такой штаб в прямом эфире: понедельник и пятница», – сказал он, поручив обеспечить обратную связь с населением из-за ограничений подачи воды.

При этом возможность переброски воды из Краснодарского края для покрытия дефицита воды в республике Аксенов поставил под сомнение. 

«Практически такая же, как у нас, ситуация в Ростове и Краснодарском крае. Поэтому с точки зрения забора воды с Краснодарского края большой вопрос, есть ли такая возможность. Даже если бы в теории стоял вопрос, откуда возможно перебросить, то тоже все под большим сомнением», – сказал он. 

Глава республики подчеркнул, что Крым в своей истории уже справлялся с ситуациями дефицита воды из-за обмелевших водохранилищ.

Напомним, в Крыму из-за жары возникла сильнейшая за последние 150 лет засуха. С целью преодоления возникших трудностей Минобороны России провело спецоперацию по снабжению водой Симферополя. 

В Крым также направили уникальный российский самолет для вызова осадков.

В августе военнослужащие завершили переброску воды по 60-километровому трубопроводу в Симферопольское водохранилище, которое обмелело из-за засухи.



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