 

Фонд президентских грантов начал прием заявок от НКО на первый конкурс 2021 года

02.09.2020, 10:48, Новости дня

Фонд президентских грантов начал прием заявок от некоммерческих организаций (НКО) на первый конкурс 2021 года, это самый ранний старт конкурсной кампании за всю историю системы президентских грантов.

Подать заявку можно до 15 октября 2020 года на сайте президентскиегранты.рф, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

К участию в конкурсе приглашаются некоммерческие организации из всех регионов страны – гранты выделяются на реализацию социальных, культурных, образовательных и других социально значимых некоммерческих проектов.

Итоги конкурса будут подведены до 15 января 2021 года. Финансирование и реализация поддержанных проектов начнется 1 февраля 2021 года.

Специально для участников этого конкурса в сентябре фонд проведет ряд вебинаров, которые помогут представителям НКО правильно оформить заявку и не допустить типовых ошибок.

Это уже десятый конкурс, который проводит Фонд президентских грантов. На предыдущие девять конкурсов (с 2017 по 2020 годы) было подано 77 тыс. проектов от 27 тыс. НКО. 16 тыс. инициатив получили грантовую поддержку на общую сумму 33 млрд рублей.



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