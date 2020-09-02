В Киеве усилили меры безопасности из-за акции владельцев авто на еврономерах

02.09.2020, 10:15, Новости дня

В правительственном квартале Киева правоохранители усилили меры безопасности из-за анонсированных на сегодня массовых акций протеста. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел в Telegram.

Акции протеста, в частности, анонсированы под зданием Верховной Рады, отметили в министерстве. Организаторы мероприятия заявили о привлечении автотранспорта к проведению акции. В связи с этим возможно ограничение дорожного движения по отдельным улицам в центре столицы.

“Чтобы не допустить нарушений общественного порядка во время проведения запланированных акций в центре Киева, полицейские совместно с военнослужащими Национальной гвардии Украины заступили на усиленное дежурство”, – говорится в сообщении.

2 сентября в Киеве запланирована акция владельцев автомобилей на еврономерах, говорится на Facebook-странице “Авто Евро Сила”. Они требуют принять на комитете закон №3704, который предусматривает освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость “операций по ввозу на таможенную территорию Украины в таможенном режиме импорта транспортных средств личного пользования” для участников боевых действий, лиц с инвалидностью вследствие войны, а также награжденных государственными наградами Украины.