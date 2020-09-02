 

“Мое появление среди людей вызывало легкую панику”. Переболевшая COVID-19 Падалко рассказала о выходе в свет

02.09.2020, 10:15, Новости дня

Украинская телеведущая Маричка Падалко сообщила в Facebook, что вылечилась от COVID-19.

“Получила контрольный отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 и отвела с Егором Соболевым младшего ребенка в школу. Особое чувство благодарности судьбе за простые вещи, которые раньше воспринимались как данность – ходить с детьми в школу и быть здоровой”, – написала она.

Падалко поделилась “коронавирусным” лайфхаком.

“Если вы уже публично сообщили, что заболели COVID-19, очень важно сообщить, что вы уже официально выздоровели. Почувствовала это на собственной шкуре, когда мое появление среди людей вызывало легкую панику, и я понимаю почему. Поэтому теперь очень хочется повесить на грудь табличку “здоровая”, – отметила телеведущая.

Падалко также сообщила, что ее дочери Екатерине исполнилось 10 лет 1 сентября.

“Хотя сегодня ей исполнилось 10 лет, за карантин меня дважды спросили, в который она ходит детский сад – один раз коллеги, когда она пришла в ньюзрум,второй раз – недавно врачи, когда брали анализ. Знаете почему? Потому что она до сих пор светится тем внутренним светом, доверием и восторгом миром, которое бывает только у маленьких детей и которое со временем теряется”, – рассказала Падалко.

Отримала контрольний негативний ПЛР-тест на COVID-19 і відвела з Єгор Соболєв молодшу дитину до школи. Особливе…

Posted by Марічка Падалко on Teisipäev, 1. September 2020

25 августа Падалко писала, что она и двое ее детей, Мария и Михаил, болеют COVID-19. Младшая дочь Екатерина и муж экс-нардеп Егор Соболев не заразились.

За последние сутки в Украине выявили еще 2495 случаев инфицирования коронавирусом. Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране возросло до 125 798.

От коронавирусной инфекции скончалось 2656 человек, в том числе 51 – за последние сутки, выздоровело 58 817 (+1015 за сутки), 64 325 продолжают болеть.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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