 

В Украине планируют увеличить суточное количество ПЦР-тестирований на коронавирус до 30 тыс.

02.09.2020, 10:15, Новости дня

2 сентября на брифинге в Киеве министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, что в стране планируют увеличить количество тестирований на коронавирус методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Он сообщил, что за последние сутки в Украине сделали 24 531 ПЦР-тест на коронавирус.

“[Для сравнения]: в первых числах апреля это было 200 тестирований в день. Мы увеличили их количество более чем в 100 раз, конечно, привлекая [новые] лаборатории к проведению тестирований, закупая дополнительное оборудование… Вы должны понимать, что в начале пандемии у нас практически была уничтожена противоэпидемиологическая служба, а сейчас голосят, что кто-то там мало что-то делает… У нас есть стратегия Минздрава относительно увеличения количества тестирований. Мы хотим довести средносуточное количество тестирований уже в сентябре почти до 30 тыс. тестирований”, – сказал Степанов. 

Все с начала эпидемии коронавируса в Украине провели 1 597 707 ПЦР-тестирований, сообщил Минздрав в Telegram. 

По данным сайта Worldometers, который анализирует статистическую информацию из разных стран, лидером по количеству ПЦР-тестирований является Китай, где провели 90,4 млн тестов. Далее идут США (83,3 млн), Индия (44,3 млн) и Россия (36,9 млн). 

В Украине проводят два вида тестирований на коронавирус: ПЦР-тестирование и тестирование методом иммуноферментного анализа (на антитела). При ПЦР-тестировании, которое определяет наличие вируса в организме человека, мазки берут со слизистой носоглотки и ротоглотки. При ИФА-тестировании, которое выявляет иммунную реакцию на вирус, то есть уровень антител, анализируется сыворотка крови.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

По информации американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 25,7 млн, из них более 17 млн вылечились, а 857,2 тыс. умерли.

Украина занимает 25-е место в мире по количеству инфицированных. В стране коронавирус подтвержден у 125 798 человек, из них 2656 скончались, а 58 817 выздоровели. За последние сутки коронавирус был подтвержден у рекордного количества жителей Украины – 2495. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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