Японский седан Mazda 6 получил обновленную версию

02.09.2020, 9:30, Новости дня

Японский бренд Mazda обновил популярную модель седана Mazda 6.

Теперь новинка поставляется с усовершенствованным силовым агрегатом на американском рынке. В частности, клиентам доступна модификация с 2,5-литровым турбированным агрегатом на 253 л.с. мощности. Второй версией станет модель с 2,5-литровым мотором на 189 л.с. Автомобиль станет возможным приобрести в новой модификации Carbon Edition, которая предполагает наличие спойлера, а также множества элементов, имеющих индивидуальный оттенок Polymetal Gray.

Во всех комплектациях автомобиль оснащается системами синхронизации со смартфонами Apple CarPlay и Android Auto. Уже в нынешнем месяце улучшенный экземпляр появится в продаже на рынке США.