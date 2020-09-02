 

Японский седан Mazda 6 получил обновленную версию

02.09.2020, 9:30, Новости дня

Японский бренд Mazda обновил популярную модель седана Mazda 6.

Теперь новинка поставляется с усовершенствованным силовым агрегатом на американском рынке. В частности, клиентам доступна модификация с 2,5-литровым турбированным агрегатом на 253 л.с. мощности. Второй версией станет модель с 2,5-литровым мотором на 189 л.с. Автомобиль станет возможным приобрести в новой модификации Carbon Edition, которая предполагает наличие спойлера, а также множества элементов, имеющих индивидуальный оттенок Polymetal Gray.

Во всех комплектациях автомобиль оснащается системами синхронизации со смартфонами Apple CarPlay и Android Auto. Уже в нынешнем месяце улучшенный экземпляр появится в продаже на рынке США.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.08 / ЦИК Белоруссии принял жалобу Тихановской на результаты выборов

28.07 / Новый Gionee получил огромный аккумулятор и небольшой экран

20.07 / Путин отменил особый порядок рассмотрения дел по тяжким преступлениям

26.06 / Российский истребитель поднят на перехват самолетов-разведчиков над Черным морем

10.07 / Тиньков рассказал о перенесенной операции по трансплантации

07.07 / Задержание советника Рогозина связали с работой в «Коммерсанте»

29.07 / Дегтярев поддержал присвоение Комсомольску-на-Амуре звания «Город трудовой доблести»

29.06 / Испытания по голосовому управлению боевыми роботами начались в России

22.07 / Москва указала Киеву на нарушение Верховной радой Минских соглашений

22.08 / В украинском городе отменили парад вышиванок

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска