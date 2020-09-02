 

В РФ предложили отменить имущественный налог для многодетных семьей

02.09.2020, 9:08, Новости дня

Член Общественной палаты России, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец обратилась в правительство с предложением отменить имущественный налог многодетным семьям до достижения 18 лет младшим ребенком.

«Прошу вас отменить имущественный налог для многодетных семей (трое и более детей) до совершеннолетия младшего ребенка», – передает RT текст обращения на имя премьер-министра Михаила Мишустина. 

Как отметила общественница, на сегодняшний день льготы для многодетных семей при платежах за имущество заключаются в налоговом вычете: налогом не облагается площадь 10 кв. м для комнаты, 20 кв. м – для квартиры и 50 кв. м – для частного дома. 

Однако, как считает автор инициативы, таких мер поддержки недостаточно, поскольку многодетные родители всё равно вынуждены платить налог и эта сумма может быть существенной для большой семьи. 

По мнению Волынец, нововведение сможет стать дополнительным подспорьем для родителей, а также будет способствовать увеличению числа многодетных семей в стране.

Напомним, в августе в Госдуме предложили обеспечивать семьи автомобилем при рождении пятого ребенка.



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