В РФ предложили отменить имущественный налог для многодетных семьей
02.09.2020, 9:08, Новости дня
Член Общественной палаты России, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец обратилась в правительство с предложением отменить имущественный налог многодетным семьям до достижения 18 лет младшим ребенком.
«Прошу вас отменить имущественный налог для многодетных семей (трое и более детей) до совершеннолетия младшего ребенка», – передает RT текст обращения на имя премьер-министра Михаила Мишустина.
Как отметила общественница, на сегодняшний день льготы для многодетных семей при платежах за имущество заключаются в налоговом вычете: налогом не облагается площадь 10 кв. м для комнаты, 20 кв. м – для квартиры и 50 кв. м – для частного дома.
Однако, как считает автор инициативы, таких мер поддержки недостаточно, поскольку многодетные родители всё равно вынуждены платить налог и эта сумма может быть существенной для большой семьи.
По мнению Волынец, нововведение сможет стать дополнительным подспорьем для родителей, а также будет способствовать увеличению числа многодетных семей в стране.
Напомним, в августе в Госдуме предложили обеспечивать семьи автомобилем при рождении пятого ребенка.
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