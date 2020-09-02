“Бахнули керосинчик в кастрик”. Кому из политиков, журналистов и активистов сожгли авто за время президентства Зеленского. Список

02.09.2020, 8:56, Новости дня

Кто бы это не сделал, я вас найду

Вечером 28 августа в Киеве подожгли Mercedes, принадлежащий народному депутату от “Слуги народа” Гео Леросу.

“Кто бы это не сделал, я вас найду, вы рано радуетесь”, – пообещал политик. Позже, выступая с трибуны Верховной Рады Лерос подчеркнул: “Хочу лишь сказать: вызов я принимаю и никому это не прощу!”.

Свидетели говорят, что был хлопок слышен в квартире 14 этажа. Сомнений уже нет, это был поджог.Кто бы это не сделал, я вас найду, вы рано радуетесь. Posted by Geo Leros on Reede, 28. august 2020

По словам Лероса, камеры видеонаблюдения, которые были направлены на парковку, где стоял его автомобиль, не работали. “Приехала лаборатория полиции, оказывается, камера с соседнего дома, направленная на парковку, две недели назад перестала работать в режиме записи”, – отметил нардеп.

В ту же ночь на официальном сайте Нацполиции в Киеве появилось сообщение о проверке по факту пожара.

“Правоохранители проводят осмотр места происшествия, изучают записи с камер видеонаблюдения и общаются со свидетелями и очевидцами для установления причины возгорания автомобиля. Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции. После проведения первоочередных следственных действий будет дана правовая квалификация события”, – сказано в сообщении полиции.

Правоохранители уточнили, что в результате инцидента сгорел автомобиль марки Mercedes. В декларации за 2019 год Лерос указывал, что ему принадлежит автомобиль Audi R8 2008 года выпуска, кроме того, он пользуется BMW 220D 2014 года выпуска и Ford Capri 1980 года выпуска, которые не находятся в его собственности. Mercedes в декларации не значится.

В мае 2020 года разгорелся публичный скандал с участием Лероса. Он обнародовал видеозаписи, на которых брат главы Офиса президента Украины Андрея Ермака Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения людей на государственные должности.

Андрей Ермак пригрозил Леросу расследованием. Его брат назвал записи “нарезкой” и делом рук мошенников, но не отрицал, что на пленках именно он. Президент Владимир Зеленский заявил, что этими записями хотели шантажировать его.

В мае неизвестные подожгли мотоцикл Дмитрия Штанько и подбросили гранату в автомобиль Сергея Шумского. Оба являются фигурантами дела о “пленках Ермака”.

1 сентября в “Слуге народа” заявили об исключении Лероса из фракции.

Плохие новости продолжаются

В ночь на 17 августа 2020 года неизвестные подожгли автомобиль журналистов программы расследований “Схемы” (совместный проект “Радіо Свобода” и телеканала “UA:Перший”). Машина была припаркована возле дома водителя съемочной группы в Броварах Киевской области. Журналист “Схем” Михаил Ткач написал в Facebook, что последний материал, который снимали с помощью этой машины, – “Короли дорог”, о первых лицах государства, которые нарушают правила дорожного движения.

“Плохие новости продолжаются. Авто, на котором мы в течение четырех лет снимаем материалы, которые вы все видели, сожгли. Последний материал, над которым мы работали с важным членом съемочной группы водителем Борисом Мазуром на Kia Cerato, – это “Короли дорог”. Его уже посмотрели почти 700 тыс. зрителей на YouTube”, – отметил журналист.

Ткач подчеркнул, что во время съемок и в самом материале он неоднократно говорил о том, что за автомобилем и журналистами вели наблюдение сотрудники Управления государственной охраны Украины.

Погані новини продовжуються. Авто, на якому ми протягом чотирьох років знімаємо матеріали, які ви всі бачили, спалили…. Posted by Mykhailo Tkach on Pühapäev, 16. august 2020

Главный редактор программы “Схемы” Наталья Седлецкая считает, что за поджогом машины, которой пользовались журналисты-расследователи, могут стоять фигуранты расследований. Также к нему может быть причастен бывший замглавы Администрации Президента Андрей Портнов, считает журналистка.

“Из очевидных мыслей – где-то год назад Андрей Портнов опубликовал все персональные данные наших водителей. Их паспорта, номера авто, адреса проживания и угрожал редакции. В Нацполиции есть даже уголовное дело по этому поводу, которое, впрочем, не трогается с места. А в минувшую пятницу Портнов опубликовал вот такое: “Маргинальное “Радіо Свобода” – продолжаю комплекс учебно-воспитательных мер”, – напомнила Седлецкая.

Щодо нічного підпалу редакційного автомобіля «Схем», який належить нашому водієві Борису Мазуру. Очевидці розповіли,… Posted by Natalie Sedletska on Pühapäev, 16. august 2020

26 августа глава МВД Арсен Аваков заявил, что двое из четырех подозреваемых в поджоге авто журналистов объявлены в розыск. Первый, по словам Авакова, является жителем Луганска, а второй его сообщник – из Киева. В тот же день полиция задержала подозреваемого жителя Луганской области. В интересах следствия сторона обвинения попросила суд не озвучивать имени и фамилии подозреваемого. Его арестовали на два месяца с возможностью выйти под залог в 176 тыс. грн.

30 августа начальник полиции Киевской области Андрей Небытов опубликовал в Facebook имена и фотографии еще двух человек, разыскиваемых по подозрению в организации поджога журналистов программы “Схемы”. По информации Небытова, оба подозреваемых действовали в составе организованной преступной группы.

“Устанавливаем заказчиков. И это точно лица, которым было выгодно создать напряжение между властью, правоохранителями и журналистским сообществом путем уничтожения имущества известных в обществе деятелей”, – подчеркнул глава полиции Киевской области.

Полиция квалифицировала поджог автомобиля как умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до 10 лет.

ВИДЕОВидео Поджег авто “Схем”, зафиксированный камерами наблюдения и свидетелями инцидента. Видео: Радіо Свобода / YouTube

Только что мне сожгли машину, подошел человек в маске

Это не первый случай поджога автомобиля сотрудников “Радіо Свобода”. 30 января ночью подожгли Mitsubishi Colt Галины Терещук, работающей во львовской филии радиостанции.

“Только что мне сожгли машину, подошел человек в маске”, – написала Терещук в Facebook.

Как писала “Радіо Свобода”, по словам свидетелей, к машине подошел мужчина в маске, положил под “дворники” на лобовом стекле автомобиля пакеты, поджег их и убежал.

“Сразу после полуночи мы с мужем услышали, как сработала сигнализация, и когда муж выглянул в окно, то увидел, что машина уже горела”, – рассказала журналистка “Интерфакс-Украина”.

ВИДЕОВидео: Радіо Свобода Україна / YouTube

6 февраля Аваков сообщил, что подозреваемый в поджоге задержан. Им оказался 19-летний студент, житель Хмельницкого Якоб Сарахман. 25 мая его приговорили к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком три года, сообщал Zaxid.net. Преступник рассказал, что согласился поджечь автомобиль Терещук за 5 тыс. грн.

17 августа стало известно, что СБУ задержала организатора поджога автомобиля журналистки “Радіо Свобода”. По информации Zaxid.net, им оказался экс-сотрудник львовской полиции, 43-летний майор Михаил Чердак.

Расцениваю это как угрозу от власти

Около трех ночи 11 августа неизвестные сожгли автомобиль Tesla, принадлежащий бывшему главе Офиса президента Украины Андрею Богдану. Он написал, что расценивает произошедшее как угрозу от власти.

“Сегодня ночью неизвестный поджег мой любимый и задекларированный автомобиль Tesla S. Хотя потеря тяжелая (автомобиль сгорел дотла), я не принимаю это близко к сердцу. Конечно, всех волнует вопрос, кто это сделал и почему? Поскольку это лишь один момент в ряду уголовных дел против меня и моих друзей и чернушных волн в СМИ, я расцениваю это как угрозу от власти”, – написал Богдан.

Он заявил о “символизме”, поскольку прошло ровно полгода, как он уволился из Офиса президента.

“Я понимаю, что заказчик этого преступления имеет определенный криминальный опыт, а его соучастники сидят в самых высоких властных кабинетах, однако, дорогие, кризисные истории – моя работа. Перевожу: это вы сейчас бахнули керосинчик в кастрик. Ну что ж, будем сейчас активно выводить вас на чистую воду и постараемся обеспечить вас комфортными условиями отбывания наказания (о комфортных – не обещаю)”, – добавил бывший глава ОПУ.

Богдан опубликовал видео с камер наблюдения, на котором видно момент поджога авто неизвестным.

Сьогодні вночі невідома особа підпалила мій улюблений і задекларований автомобіль – Тесла S))) Хоча втрата важка (автомобіль згорів вщент), но я не сприймаю це близько до серця. Звичайно всіх хвилює питання хто це зробив і чому? Оскільки це лише черговий момент в ряду кримінальних справ проти мене і моїх друзів і чорнушних хвиль у ЗМІ, я розцінюю це, як погрозу від влади. Крім того, прослідковується певний символізм – рівно пів року з того часу як я щасливим звільнився з посади Керівника Офісу Президента. Я розумію,що замовник цього злочину має певний кримінальний досвід, а його співучасники сидять у найвищих владних кабінетах, проте дорогенькі, кризові історії – моя робота. Перекладаю – це Ви зараз бахнули керасінчіку у кастрік))) Ну що ж, будемо зараз активно виводити Вас на чисту воду і постараємось забезпечити Вас комфортними умовами відбування покарання ( про комфортні – не обіцяю). Posted by Андрей Богдан on Teisipäev, 11. august 2020

По факту поджога было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Богдан 21 мая 2019 года был назначен главой Администрации Президента. 25 июня он стал руководителем переименованного ведомства – Офиса президента. 11 февраля 2020 года глава государства Владимир Зеленский уволил Богдана.

Согласно электронной декларации, Богдан владеет автомобилями Tesla Model S и Tesla Model X.

Моменты переживания моих родных будут дорого стоить этим уродам

Рано утром 16 июля в Николаеве неизвестные сожгли автомобиль Volvo, принадлежащий главе областной организации “Национального корпуса”, участнику войны на Донбассе Денису Янтарю. Активист стал известен после спора с президентом Владимиром Зеленским в Золотом.

Янтарь заявил в Facebook, что “слабо верит” в успех полицейского расследования и будет “по-другому” искать злоумышленников.

“Такие потери – обыденность для человека с активной жизненной позицией, и я адекватно отношусь к таким вещам. А вот моменты переживания моих родных в связи с этими обстоятельствами будут дорого стоить этим уродам. Я всегда открыто высказываю позицию, открыто конфликтую и всегда отвечаю за свои поступки и слова, чего и советую другим. У меня всего два предположения, кто мог это сделать, пока абстрактно отмечу: политические оппоненты или криминалитет”, – написал Янтарь.

Ранок міг бути і кращим. Сьогодні ,поки невідомі, дегенерати о 3-30 підпалили мою машину, яка стояла біля дому. В… Posted by Денис Янтар on Kolmapäev, 15. juuli 2020

Согласно сообщению департамента коммуникаций областного управления Национальной полиции, следователи квалифицировали инцидент по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, либо причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах, либо повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия), санкция которой предусматривает лишение свободы на срок от трех до 10 лет.

Янтарь стал известен благодаря спору с президентом Зеленским в Золотом Луганской области. 26 октября 2019 года в районе, где должно было произойти разведение сил и средств, глава государства эмоционально пообщался с добровольцами и потребовал вывезти оружие. “Послушай, я президент этой страны. Мне 42-й год. Я же не лох какой-то. Я тебе пришел и сказал: оружие убери”, – сказал Зеленский Янтарю. Тот утверждал, что разведение войск – бессмыслица.

Непосредственно угроз не получал, но намеки и приветы были каждый день

В ночь на 12 марта в Киеве сгорел KIA Cerato производства 2008 года – автомобиль тогдашнего врио председателя Государственной экологической инспекции, экс-нардепа Егора Фирсова.

“Пожарные прибыли оперативно и потушили огонь, но восстановлению авто уже не подлежит, – написал Фирсов в Facebook и уточнил, что связывает произошедшее со своей профессиональной деятельностью. – Видимо, таким образом оценили работу моей команды во главе экоинспекции. Реальные штрафы для загрязнителей, антикоррупционные чистки не нравятся многим. Вот и ответ”.

Друзья, только что прямо под домом неизвестные сожгли мою машину. Пожарные прибыли оперативно и потушили огонь, но… Posted by Єгор Фірсов on Kolmapäev, 11. märts 2020

Позже Фирсов написал, что на посту главы экологической инспекции “непосредственно угроз не получал”, но “намеки, приветы” были каждый день.

“За три месяца мы уволили десятки людей, которые работали в инспекции на руководящих должностях более 10 лет. По некоторым эпизодам даже открыты уголовные производства. Кто-то из этих людей может воспринимать это как личное и думать о мести. С другой стороны, каждый день мы заходим на сотни предприятий. И штрафуем на миллионы, не обращая внимания на фамилии владельцев. Такой широкий спектр деятельности не дает мне возможности подозревать кого-то конкретно. Все свои предположения я изложил полиции, которая подробно меня опросила. Непосредственно угроз или предупреждений я не получал. Намеки, приветы через кого-то и тому подобное – это было и есть каждый день. Но писать или заявлять в полицию о таком бессмысленно”, – отметил Фирсов.

В комментарии изданию “ГОРДОН” Фирсов добавил, что назвал полиции имена людей, которых он подозревает в поджоге своей машины.

“Я передал следствию перечень людей, которых я подозреваю в причастности к этим действиям, изложил факты. Называть их имена публично не буду, чтобы не мешать следствию. А моя задача сейчас – максимально поддерживать и содействовать ему”, – сказал Фирсов.

Полиция открыла по факту поджога уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога, взрыва либо иным общеопасным способом или причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах), но Фирсов предположил, что в дальнейшем дело может быть переквалифицировано.

Кому это выгодно? Куча вариантов – от контрабандистов и некоторых отдельных сотрудников таможни

В ночь на 26 ноября 2019 года неизвестные сожгли автомобиль Skoda Octavia, принадлежащий семье исполняющего обязанности руководителя Одесской таможни Игоря Резника. Об этом на своей странице в Facebook сообщил тогдашний глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов и обнародовал фото и видео с камер видеонаблюдения.

“Ночью на закрытой стоянке таможни сожгли Skoda Octavia, которая принадлежала семье Игоря Резника, и.о. руководителя Одесской таможни. На видео видно, что кто-то перебрался через забор, бросил бутылку и убежал. Кому это выгодно? Куча вариантов – от контрабандистов и некоторых отдельных сотрудников таможни, которых мы обидели борьбой со схемами. Например, только вчера в Одессе задержали контейнер с техникой Apple и Sony на $300 тыс. И составили протоколы на 5,7 млн грн по четырем новым авто BMW”, – написал Нефьодов.

Вночі на закритій стоянці митниці спалили Шкоду Октавіа, яка належала сім‘ї Ігора Резніка, в.о. керівника Одеської… Posted by Max Nefyodov on Esmaspäev, 25. november 2019

Нефьодов призвал руководство Министерства внутренних дел, Службу безопасности Украины и Национальную полицию оперативно расследовать преступление.

“Борьба с контрабандой – это война, и мы должны победить!” – добавил экс-глава украинской таможни.

И тогда уже в ход идет грязное-бандитское

13 июня прошлого года в Закарпатье сожгли автомобиль бывшего первого заместителя городского головы Ужгорода Иштвана Цапа. Об чиновник сообщил в Facebook.

На утро после инцидента чиновник написал в соцсетях, что поджог его авто связывает с тем, что “подлая и страшная система не терпит людей, которые, несмотря ни на что, твердо стоят на своей позиции”.

“Когда мешаешь системе и тебя не могут купить – тебя запугивают, преследуют по надуманным уголовным делам, дискредитируют, травят через продажных глашатаев, пытаются упрятать за решетку, отстраняют десятки раз от должности, несколько раз незаконно увольняют. Подлая и страшная система не терпит людей, которые, несмотря ни на что, твердо стоят на своей позиции. И тогда уже в ход идет грязное-бандитское”, – настоял Цап.

Горить Posted by Іштван Цап on Kolmapäev, 12. juuni 2019

На сайте полиции Закарпатской области отмечалось, что анонимное сообщение о возгорании авто правоохранители получили в 4.17. На месте происшествия полиция изъяла вещественные доказательства. Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение имущества путем поджога) Уголовного кодекса Украины.

В начале 2017 года Цапа подозревали в вымогательстве взятки в размере 40 тыс. грн за разрешение на приватизацию земли. В феврале Апелляционный суд Закарпатской области принял решение о взятии под стражу Цапа с альтернативой залога в размере 240 тыс. грн. Цап залог внес и вышел из СИЗО. Тогда же сессия Ужгородского горсовета упразднила должность первого заместителя городского головы. В 2017 году неизвестные уже пытались сжечь авто Цапа, но попытка не удалась, сообщает Zaxid.net.