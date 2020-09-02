 

Facebook удалил сеть аккаунтов, связанных с российской “фабрикой троллей”

02.09.2020, 8:56, Новости дня

Социальная сеть Facebook удалила ряд учетных записей, связанных с российской “фабрикой троллей”, из-за участия в иностранных кампаниях влияния. Об этом сообщается в докладе компании.

В частности, были удалены 13 учетных записей и две страницы, на одну из них было подписано около 14 тыс. человек.

Учетные записи действовали под руководством российского “Агентства интернет-исследований”, которое также называют “фабрикой троллей”. Деятельность аккаунтов была, в первую очередь, направлена на США, Великобританию, Алжир и Египет, а также на другие англоязычные страны и страны Ближнего Востока и Северной Африки.

Владельцы аккаунтов использовали поддельные имена и фотографии в своих профилях и занимались публикацией сообщений в группах, а также перенаправляли читателей на сторонний сайт Peace Data, который маскировался под независимое новостное агентство.

Новости, которые публиковала эта сеть аккаунтов, в основном касались социальной и расовой справедливости в США и Великобритании, политики НАТО и ЕС, предполагаемых военных преступлений и коррупции Запада, экологических проблем, напряженности между Израилем и Палестиной, пандемии коронавируса, французского влияния в Африке, президента США Дональда Трампа и других.

“Агентство интернет-исследований” связывают с близким к Кремлю предпринимателем Евгением Пригожиным.

16 февраля 2018 года министерство юстиции США выдвинуло обвинения по делу о вмешательстве в президентские выборы 13 гражданам России и трем компаниям, среди которых Пригожин и его “Агентство интернет-исследований”, “Конкорд Менеджмент и Консалтинг”, “Конкорд Кейтеринг”. Всем обвиняемым инкриминируют заговор с целью обмана Соединенных Штатов. По данным минюста, агентство покупало пространство на серверах в США и регистрировало сотни аккаунтов в Facebook, Twitter и Instagram, используя при этом украденные или поддельные американские документы, а также фиктивные банковские счета.

В июле этого года  Трамп подтвердил, что в 2018 году санкционировал кибератаку на “Агентство интернет-исследований”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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