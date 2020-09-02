США рассматривают вопрос о введении санкций против семи белорусских чиновников

02.09.2020, 8:02, Новости дня

США рассматривают вопрос о введении санкций против семи граждан Беларуси, которые, как полагают в Вашингтоне, причастны к фальсификации результатов президентских выборов и насильственному подавлению мирных демонстраций, сообщил во вторник высокопоставленный представитель Госдепартамента.

По словам источника, Госдепартамент разрабатывает пакет санкций совместно с Министерством финансов.

Напомним, что на днях министры иностранных дел стран Евросоюза договорились ввести санкции в отношении до 20 высокопоставленных чиновников Беларуси, подозреваемых в фальсификации выборов и подавлении протестов, а в какой-то момент в список, вероятно, внесут и президента Беларуси Александра Лукашенко.