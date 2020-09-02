Назван день начала массовой вакцинации от COVID-19 в Москве

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02.09.2020, 7:48, Новости дня

Массовые процедуры вакцинации от коронавируса начнут проводить в Москве с 5 сентября, сообщил директор Института Гамалеи Александр Гинцбург.

«Все по плану – мы развезем 3–4 [сентября]. Машины, адреса, вакцины есть. Но дело в том, что 3–5 сентября еще будет проводиться скрининг добровольцев, они должны будут сделать весь объем необходимых анализов. Так что, по всей видимости, хотя вакцина и будет развезена, вакцинация начнется только 5 сентября», – сказал директор института в разговоре с «Интерфаксом».

В понедельник министр здравоохранения Михаил Мурашко заявлял, что массовая вакцинация от коронавируса людей из группы риска начнется в ноябре – декабре.

11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Как следует из данных государственного реестра лекарственных средств Минздрава, российская вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. Как позднее сообщили в РФПИ, получены заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от коронавируса более чем из 20 стран мира.

Подробная информация о российской вакцине от коронавируса опубликована на официальном сайте.



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