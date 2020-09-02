 

США заявили об успешном испытании прототипов гиперзвуковых ракет

02.09.2020, 7:48, Новости дня

Управление перспективных исследовательских программ минобороны (DARPA) и ВВС США успешно провели испытания прототипов гиперзвуковых крылатых ракет с воздушно-реактивным двигателем (ВРД), сообщили в DARPA.

DARPA и ВВС США «объявили сегодня об успешном завершении испытаний двух вариантов концепции гиперзвукового оружия с ВРД (HAWC)», во время которых прототипы были закреплены на фюзеляже самолета-носителя, отмечается в документе.

Пентагон «в течение этого календарного года готов приступить к проведению первого испытания в условиях свободного полета». DARPA и ВВС США разрабатывают «критически важные технологии для создания эффективных и доступных гиперзвуковых крылатых ракет воздушного базирования», передает ТАСС.

Пентагон наравне с гиперзвуковым оружием с ВРД рассматривает разработку планирующих гиперзвуковых блоков с разгонными ускорителями.

В мае президент США Дональд Трамп рассказал о разработке «супер-пупер-ракеты», которая якобы станет самой быстрой гиперзвуковой ракетой в мире. По его словам, она должна летать в три раза быстрее, чем передовые разработки РФ или Китая. 



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