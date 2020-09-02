 

Белорусы Крыма упрекнули Тихановскую в повторении украинской пропаганды

02.09.2020, 7:05, Новости дня

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская повторяет тезисы украинской пропаганды, сообщил глава крымской региональной национально-культурной автономии «Белорусы Крыма» Роман Чегринец.

По его словам, Тихановская «абсолютно не понимает о чем говорит». Как сообщил Чегринец, экс-кандидат в президенты Белоруссии не разбирается в том, что «происходило в Крыму на самом деле», передает РИА «Новости».

«Мысли и высказывания» Тихановской он назвал «безрассудными», добавив, что это «не политика даже районного масштаба, не говоря уже о республиканском». Тихановская «абсолютно точно повторяет тезисы украинской и западной пропаганды, которые, естественно, не связаны со здравым смыслом», сообщил Чегринец.

Он считает, что народу Белоруссии следует доверять и идти за настоящими лидерами, которые переживают за будущее страны и Союзного государства, а не «безграмотным западным пропагандистам». Чегринец призвал не «повторять ошибки наших украинских братьев».

Напомним, Тихановская заявила, что воссоединение РФ с Крымом якобы противоречит международному законодательству.



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