Пентагон оценил планы Китая по ядерной модернизации

02.09.2020, 7:05, Новости дня

Китай в ближайшем будущем намерен создавать ядерное оружие, которое не будет уступать образцам, находящимся в разработке в США и России, утверждается в ежегодном докладе Пентагона о военной мощи Китая.

«Китай, вероятно, намерен создавать новые ядерные боеголовки и системы доставки, которые будут по меньшей мере такими же эффективными, надежными и долговечными, как некоторые боеголовки и системы доставки, которые сейчас находятся в разработке у США и России», – передает ТАСС текста отчета, переданного на рассмотрение Конгресса США.

Стратеги министерства обороны США также выразили некоторые сомнения относительно того, сохранит ли Китай в будущем свое обязательство не применять ядерное оружие первым. Они отмечают, что «некоторые военные» в КНР публично предлагали рассмотреть варианты, при которых Пекин все же позволит себе применять ядерное оружие первым, например, в ситуации, когда «нападение с применением неядерных вооружений угрожает существованию ядерных сил Китая, а также самого режима».

В Пентагоне при этом признают, что никаких свидетельств того, чтобы руководство страны приняло решение сменить курс, в настоящий момент нет.

«Тем не менее отсутствие прозрачности со стороны Китая относительно масштабов программы ядерной модернизации поднимает вопросы по поводу их будущих намерений», – утверждают в американском военном ведомстве.

В свою очередь заместитель помощника главы Пентагона по делам Китая Чед Сбраджиа заявил, что Вашингтон готов договариваться по вопросам контроля над вооружениями сначала с Москвой, а потом уже с Пекином.

«Соединенные Штаты готовы достигать прогресса с Россией, пока мы ждем от Китая, что он признает собственный интерес в том, чтобы вести себя как великая держава и ответственное ядерное государство и начать добросовестные переговоры», – сказал он.

В докладе указано также, что Китай рассматривает возможность создания новых военных баз за рубежом.

«КНР, вероятно, рассматривает Мьянму, Таиланд, Сингапур, Индонезию, Пакистан, Шри-Ланку, ОАЭ, Кению, Сейшелы, Танзанию, Анголу и Таджикистан в качестве мест для размещения военно-логистических объектов НОАК (Народно-освободительной армии Китая)», – утверждается в этом отчете.

«КНР стремится создать более полноценную базовую инфраструктуру и логистику за рубежом, чтобы НОАК могла осуществлять проекцию военной силы и поддерживать ее на больших дистанциях», – отмечается в документе.

Сбраджиа выражал обеспокоенность тем, что торгово-инвестиционные проекты Китая в рамках экономической инициативы «Один пояс – один путь» могут привести к созданию Пекином своих военных баз в разных регионах мира.

СНВ-3, подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, пока Вашингтон не объявил, намерен ли его продлевать. Администрация США на разных уровнях подчеркивает необходимость включения Китая в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, Китаем и США. В Пекине эту идею отвергают.