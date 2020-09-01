Папуасы попросили РПЦ приобщить их к православию

01.09.2020, 4:48, Новости дня

Более 100 коренных жителей Папуа – Новой Гвинеи написали коллективное обращение к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой начать в стране православную миссию.

Как сообщили в фонде имени Миклухо-Маклая, обращение местных жителей в православие началось в январе-феврале с путешествия на острова настоятеля прихода Воздвижения Креста Господня в Тайбэе иерея Кирилла Шкарбуля, передает «Интерфакс».

Священник посетил провинцию Восточный Сепик, и после бесед с ним стать православными решили около тысячи человек в нескольких поселениях. Затем священник отправился на остров Бугенвиль, жители которого также проявили интерес к новой для них вере.

По словам священника, несколько жителей Папуа – Новой Гвинеи приняли крещение практически сразу, став первыми православными в этой стране, еще более 100 готовятся к вхождению в православную церковь. Новообращенные православные предложили участки земли в провинции Восточный Сепик и в городе Порт-Морсби под строительство храмов, сообщили в фонде.

На прошлой неделе Синод РПЦ расширил сферу ее пастырской ответственности на Папуа – Новую Гвинею. При этом многие папуасы совмещают христианскую веру с традиционными верованиями коренных народов.

Ранее Синод РПЦ призвал клириков и монашествующих не разглашать конфиденциальную информацию об РПЦ и установил наказания для тех, кто не будет следовать этому правилу.