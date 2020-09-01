 

В Южной Корее американская бронемашина столкнулась с легковым автомобилем, четверо погибших

01.09.2020, 4:45, Новости дня

Четверо граждан Южной Кореи погибли после того, как их автомобиль вечером 30 августа врезался в бронемашину армии США вблизи Почхона – города, расположенного к северу от Сеула. Об этом со ссылкой на полицию сообщило южнокорейское агентство Yonhap.

Две семейные пары направлялись домой с отдыха, когда недалеко от военного полигона произошло столкновение. Водитель и трое пассажиров были доставлены в ближайшую больницу и получили неотложную помощь, включая искусственное дыхание, но их травмы оказались смертельными.

Один американский солдат получил легкое повреждение и был госпитализирован.

На фото с места аварии видно, что двигатель внедорожника полностью разбит, а гусеницы бронемашины помяты с правой стороны.

По словам полицейских, американские солдаты на бронетранспортерах направлялись на базу после учений. Трасса, на которой произошла авария, часто используется бронетехникой союзных сил.

В Южной Корее находится около 28 тыс. американских военнослужащих.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.06 / Алексей Титов: старт сезона “Формулы-1” – праздник для фанатов автоспорта

27.06 / Явка по электронному голосованию о поправках к Конституции достигла 75%

19.08 / Охрану генконсульства РФ в Нью-Йорке усилили

08.07 / Минобороны Чехии отказалось комментировать дело Сафронова

28.08 / КС признал неконституционными карантинные требования и назначение Сытника, ЕС согласовал санкции против Беларуси. Главное за день

26.08 / Зеленский: Надеюсь, после окончания каденции люди не захотят плюнуть мне в лицо

25.07 / Патриарх Кирилл попросил настоятельницу монастыря продать свой Mercedes Benz

01.07 / Явка на голосовании по Конституции превысила 59%

02.08 / На родину из Еревана в Москву вернулись около 160 россиян

09.08 / Названы фрукты, которые необходимо употреблять во время борьбы с раком

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска