 

Во время протестов в Минске за сутки задержали 173 человека

01.09.2020, 4:45, Новости дня

В Беларуси во время массовых акций протеста 30 августа задержали 173 человека до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям. Об этом 31 августа “Минск-Новости” сообщили в пресс-службе МВД.

В ведомстве отметили, что наибольшее число участников “несанкционированных массовых мероприятий” зафиксировали в Минске. Протестующие собирались в нескольких точках города.

Ранее сообщалось о задержании 140 человек на акциях протеста в Беларуси 30 августа. По данным правозащитников, среди задержанных были несовершеннолетние и один гражданин России.

В Минске и других городах Беларуси 30 августа прошли массовые протесты. В столице протестующие подошли ко Дворцу независимости поздравить Лукашенко с 66-летием. Протестующие принесли президенту “подарки”, в том числе черный гроб с венками и картонного таракана. С утра в столицу силовики стянули военную технику.

С 9 августа в Беларуси продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента, которые проходили с 4-го по 9 августа, сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал действующий президент Беларуси Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов были задержаны более 7 тыс. демонстрантов (многих из них уже отпустили), сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель от имени Евросоюза 11 августа заявлял, что выборы в Беларуси “не были ни свободными, ни справедливыми”, а власти применили “непропорциональное и неприемлемое насилие” к протестующим.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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