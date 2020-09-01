Вопрос дня: Как мировые лидеры звонят друг другу?

01.09.2020, 4:12, Новости дня

По телефону или спецлинии текстовых сообщений, и только после предварительных согласований времени и темы беседы.

«Ой, я пропустила твой звонок, телефон лежал в сумочке, я не услышала сигнал!» Так хитрая барышня отвечает своей подружке, с которой она в ссоре и не хочет отвечать на звонки. И мировые лидеры порой напоминают таких барышень. То Порошенко пожалуется, что «не мог дозвониться» Путину, то Трамп возмущенно поведает миру, как был взбешен, что ему «не сообщили» о звонке российского президента.

Все это, конечно, наивные уловки, рассчитанные на тех, кто не знает, как устроена система коммуникации глав государств. Ситуация, когда руководитель одной страны набирает номер телефона, а его коллега не берет трубку или сбрасывает звонки, невозможна в принципе.

Телефонному разговору между высшими должностными лицами предшествует целый ряд официальных процедур, такие беседы всегда тщательно готовятся.

Если между двумя странами давние и тесные отношения, то процедура может быть простой: сотрудники одного операционного центра звонят своим коллегам в другой стране и говорят, чего хочет их шеф.

Если отношения между странами не столь тесные, то сначала желание мировых лидеров пообщаться по телефону передается по дипломатическим каналам, потом согласовывается время разговора и его темы. Если одну сторону что-то не устраивает, она предлагает свой вариант. Все эти процедуры могу занимать от нескольких часов до нескольких дней.

Если звонок срочный, то он поступает помощникам президента, которые работают круглосуточно. И они немедленно докладывают своему шефу о звонке главы другого государства.

Но и в этом случае, прежде чем разговор состоится, звонящего будут несколько раз проверять, чтобы убедиться, что на другом конце линии именно тот, кто должен быть. Эта процедура стала особенно актуальна после серии розыгрышей, которые провели пранкеры с некоторыми государственными лидерами. Шутникам удавалось выдать себя за важных персон и от их имени беседовать с главами государств.

Впрочем, это невозможно в тех странах, где телефонный разговор между мировыми лидерами идет по хорошо защищенной линии. Например, в РФ сигнал кодируется сложным криптографическим ключом, который в ходе сеанса связи неоднократно и через неодинаковые промежутки времени меняется на другой. Все ключи генерируются компьютерами методом случайных чисел, причем алгоритм подбора также меняется каждые несколько минут.

Даже в экстренных ситуациях, когда главам государств надо срочно что-то обсудить, никто из них не станет трезвонить «на трубку» своему визави. Для этого есть каналы спецсвязи. Кремль и Белый дом связывает особая «горячая линия», установленная после Карибского кризиса 1962 года, когда стало ясно, что любая задержка в передаче информации может привести к ядерной войне. Позвонить по этой линии в буквальном смысле нельзя – можно только передавать текстовые сообщения и графику (схемы или диаграммы).

Поэтому, как бы ни хотелось иногда схитрить кому-то их сильных мира сего, мол, ему «не удалось дозвониться», это всего лишь одна из уловок и не более того.

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