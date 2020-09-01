Вице-премьер Трутнев вернулся к работе после коронавируса

01.09.2020, 4:12, Новости дня

Полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев вернулся к работе в Белом доме после выздоровления от коронавирусной инфекции.

«Перед выходом на работу в здание правительства вице-премьер сделал анализы на наличие коронавирусной инфекции. Результаты трех тестов на COVID-19 отрицательные», – сказал помощник вице-премьера Тимур Чернышев, информирует ТАСС.

Как рассказывала газета ВЗГЛЯД, в середине августа у Трутнева был выявлен коронавирус, в связи с чем он принял решение продолжить работу в дистанционном формате.