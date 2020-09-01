Вице-премьер Трутнев вернулся к работе после коронавируса
01.09.2020, 4:12, Новости дня
Полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев вернулся к работе в Белом доме после выздоровления от коронавирусной инфекции.
«Перед выходом на работу в здание правительства вице-премьер сделал анализы на наличие коронавирусной инфекции. Результаты трех тестов на COVID-19 отрицательные», – сказал помощник вице-премьера Тимур Чернышев, информирует ТАСС.
Как рассказывала газета ВЗГЛЯД, в середине августа у Трутнева был выявлен коронавирус, в связи с чем он принял решение продолжить работу в дистанционном формате.
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