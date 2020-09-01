Член президиума Координационного совета задержана в Минске

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01.09.2020, 4:12, Новости дня

Член президиума Координационного совета Лилия Власова задержана правоохранительными органами в Минске, сообщили в пресс-службе совета.

«Лилия Власова, член президиума Координационного совета, задержана сегодня ДФР (департаментом финансовых расследований Комитета госконтроля). Ранее утром она была вызвана к 15.00 в Центральное РУВД Минска по факту участия в несанкционированном митинге», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Штаб Тихановской заявил о непризнании официальных итогов выборов, а она сама сообщила о создании в республике координационного совета для обеспечения передачи власти. Координационный совет белорусской оппозиции призвал власти республики немедленно начать переговоры.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что координационный совет оппозиции является попыткой захвата власти в стране со всеми вытекающими последствиями. Он назвал оппозицию «черной сотней», напомнив, что создание альтернативных органов с целью захвата власти карается законом.

Ранее сообщалось, что в воскресенье в центре Минска проходит несанкционированная акция протеста против результатов президентских выборов. В ходе митинга белорусская милиция перекрыла подходы на минские центральные площади. Также закрыты выходы из центральных станций метро.

Сообщалось, что в центре Минска в воскресенье были задержаны 125 человек.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов. Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».



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