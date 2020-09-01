Общество: Новое российское оружие настигнет танки в глубоком тылу противника

01.09.2020, 4:08, Новости дня

Похоже, у РФ появятся принципиально новые возможности по уничтожению танков противника на поле боя. По крайней мере, это обещает одна из главных новинок прошедшего форума «Армия-2020» – противотанковый ракетный комплекс «Гермес». В чем революционность данной разработки и с помощью каких тактических схем будет применяться это оружие?

Представленный на форуме «Армия-2020» российский противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Гермес» поразил в первую очередь своей формулой «100 на 100», где цифры обозначают дальность поражения цели в километрах и точность в процентах. Если заявленные разработчиками характеристики соответствуют реальности, то этот «бог» может действительно стать богом среди вооружений подобного класса со своей способностью уничтожать танки противника за горизонтом.

Страх любого танкиста – это противотанковые средства, среди которых первые места занимают ПТРК и ПТУР (противотанковая управляемая ракета) с их возможностями гарантированного поражения бронированных машин. Однако танкисты тоже не лыком шиты и сами ведут огонь на поражение выявленных целей. Гранатометчику на поле боя приходится несладко, ведь он ведет огонь прямой наводкой по принципу: «вижу – стреляю», значит, и сам попадает в поле зрения неприятеля. Поэтому разработчики вооружений всегда стремились создать ПТРК с максимально увеличенной дальностью поражения и оснастить его сверхзвуковой ракетой.

Одним из первенцев в линейке отечественных ПТРК считается еще советский «Штурм» с ракетой «Кокон», оснащенной радиокомандной системой наведения, которую позднее сменила многоцелевая управляемая ракета «Атака». Дальность их поражения – до 5 км в первом варианте и до 8 км во втором. Эти комплексы до сих пор частично стоят на вооружении российской армии. Есть и более свежие разработки, как, например, ПТРК «Хризантема-С» с дальностью до 6 км или самый продвинутый в этом классе комплекс «Корнет», который жжет танки на расстоянии в 5,5 км, а в модификации «Корнет-Д» – и до 10 км.

Не особо отличаются от российских по дальности стрельбы и иностранные ПТРК. Так, например, у хваленого американского FGM-148 Javelin она составляет 3–3,5 км, что предопределено невозможностью фиксации прицельным устройством более удаленных тепловых контрастных целей. Французский комплекс MMP (Missile moyenne portee) стреляет на 6 км. Израильский ПТРК «Спайк» имеет максимальную дальность 8 км, впрочем, утверждается, что в модификации SpikeNLOS она составляет 25 км. То есть новый российский ракетный комплекс «Гермес» со своей повышенной дальностью в 100 км (обычная – 20 км) и скоростью ракеты 1 км/с (это максимальная, средняя 0,5 км/с) никаких шансов на конкуренцию никому не оставляет.

Стоит вернуться и к цене вопроса. Шасси и «трубы» в расчет не берем, а вот стоимость самих ракет достаточно высока. Израильская для «Спайка» в экспортном исполнении стоит порядка 200 тыс. долларов, ракета для «Джавелина» оценивается уже в 240 тыс. долларов.

Российские ПТУР, использующиеся ПТРК «Корнет», или американские BGM-71 TOW из-за отсутствия ГСН (головки самонаведения) стоят заметно дешевле – от 20 до 100 тыс. долларов, хотя и обладают большей пробивной мощностью и дальностью полета. В какую цену выльется один комплекс «Гермеса» с его убойными характеристиками, пока неизвестно.

ПТРК «Гермес» – это действительно целый комплекс. В его состав входят боевая машина (пусковая установка) с 6-12-24 готовыми к пуску ракетами, машина управления с многофункциональной РЛС, а также командно-штабная машина с аппаратурой связи и навигации.

Какие ракеты будут использоваться «Гермесом» при пусках, неизвестно. Не раскрывается даже ее индекс ГРАУ. Предполагаются два калибра укорителя (размер «трубы») в зависимости от дальности полета – 170 или 210 мм. Система наведения – комбинированная, на этапе выхода к цели она осуществляется с помощью инерциального или радиокомандного наведения, а на конечном этапе уже с использованием ГСН, в том числе и лазерной.

Все это, естественно, увеличит расходную финансовую часть «Гермеса», в которой увеличится и стоимость самой ракеты по сравнению с другими типами боеприпасов. При этом «коэффициент выгодности» очевиден – даже при поражении иностранного танка не одной, а несколькими ракетами (разработчик гарантирует точность попадания на максимальном расстоянии с вероятностью отклонения в 50 см) «Гермес» как бог торговли останется в выгоде. Стоимость, например, нового немецкого Leopard 2A6 составляет 6,79 млн долларов, а американского M1A2 SEP Abrams – не менее 8,6 млн долларов. Тут, как говорится, можно и потратиться.

Помимо точности и достаточной мощности ракеты ПТРК «Гермес» (18–20 кг взрывчатого вещества), самый большой плюс в эффективности применения этого комплекса составляет дальность поражения. Впрочем, невольно возникает вопрос, а как будет осуществляться управление на расстоянии в 100 км? Тем более когда речь о подвижных мишенях – танки на месте не всегда стоят ровно, а именно они будут основной мишенью. И одной многофункциональной РЛС вряд ли можно обойтись.

«В состав комплекса, помимо различной электронной начинки, входят также несколько беспилотников различного назначения, – рассказал газете ВЗГЛЯД военный обозреватель Владислав Шурыгин. – Опять же обозначенное расстояние в 100 км не означает, что «Гермесы» выкатят на линию фронта и будут бить танки противника на дальних подступах. Как раз наоборот, эти ПТРК могут располагаться в глубине своей обороны, на безопасном расстоянии, а за счет мобильности оперативно менять позиции.

Для поиска целей и последующего наведения на них ракет могут быть использованы и другие БПЛА, которых сейчас в российской армии предостаточно и которые создают единое поле разведки с воздуха. Непосредственно в прифронтовой полосе с этой задачей справятся артиллерийские корректировщики огня, которые используют мощную оптоэлектронику и лазерные дальномеры, а с появлением инерциальных навигационных систем имеют возможность определять позиции противника и быстрее, и точнее. Связать их с машиной управления «Гермеса» не представляется проблемой. Более дальние цели в тылу противника могут обнаружить подразделения сил специальных операций, которые в случае военных действий будут активно действовать за линией фронта и также выступать в качестве наводчиков и корректировщиков».

Понятно, что ПТРК «Гермес» полностью не сменят в российской армии уже имеющиеся комплексы «Корнет», «Хризантема» и другие аналогичные системы.

Непосредственно на передовой танки противника тоже кому-то нужно уничтожать, в том числе и из ручных противотанковых гранатометов. Но свою нишу в армейском строю они точно найдут из-за своего мощного потенциала – отказываться от возможности точечного поражения на большом расстоянии никто не станет. Вот и американцы (в публикации портала National Interest и ряда других СМИ) уже запаниковали по поводу «Гермеса», понимая, что пара батарей этих ПТРК пощелкает их «Абрамсы» в Польше как семечки.

Впрочем, как предполагается, боевое испытание «Гермесу» предстоит пройти в Сирии – крупнейшем военном полигоне армии РФ. Как и некоторым другим видам российского оружия. На днях министр обороны Сергей Шойгу, осматривая экспозиции форума «Армия-2020», объяснил, какие новые разработки могут быть приняты на вооружение. При этом он отметил, что, мол, заявленные разработчиками высокие характеристики – это хорошо, но мало. Они должны быть подтверждены в условиях, приближенным к боевым, а затем еще и в Сирии.

У боевиков в сирийском Идлибе танков не так уж и много, но что-то для «испытания» можно найти, пусть это будет даже гусеничный бульдозер. Еще на территории САР насчитывается порядка 70 турецких танков «Леопард», которые вполне могли бы подойти в качестве мишеней для «Гермеса». Понятно, что расстреливать танки Турции в Идлибе российские военные пока не собираются, но Анкара наверняка будет держать в уме потенциал этого ПТРК.

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