Названо число пострадавших за время протестов в Белоруссии силовиков

01.09.2020, 4:08, Новости дня

Во время протестов в Белоруссии после выборов президента пострадал 131 сотрудник правоохранительных органов, 28 из них до сих пор находятся в госпитале, сообщил глава МВД республики Юрий Караев.

«Сто тридцать один человек на данный момент пострадавшие, из них 28 в госпитале по-прежнему», – передает RT его слова.

Кроме того, власти сообщали о гибели троих протестующих.

Как сообщила официальный представитель УВКПЧ ООН, в МВД Белоруссии подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.

При этом глава МВД Белоруссии Юрий Караев заявил, что ни одного военнослужащего из РФ или росгвардейца на территории республики еще не было.

«Ни одного российского военнослужащего, или полицейского, или росгвардейца пока на территории Белоруссии никто не видел», – добавил он.

Ранее МВД Белоруссии сообщало, что на несанкционированных акциях в Белоруссии в воскресенье были задержаны 173 человека до рассмотрения их административных дел в суде.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов. Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».