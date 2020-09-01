Лидер оппозиции Черногории счел ошибкой санкции против России

01.09.2020, 4:08, Новости дня

Черногории не следовало вводить санкции против России, сообщил лидер крупнейшей оппозиционной коалиции «За будущее Черногории» Здравко Кривокапич.

Он отметил, что Черногория – «малое государство», которое «на глобальном уровне не может иметь никакого влияния». По его словам, «известно, кто косит, а кто воду носит».

«Неприемлемо то, что такое малое государство стало первым, кто вводит санкции Российской Федерации», – приводит его слова РИА «Новости».

Санкции Кривокапич назвал «полностью ошибочным шагом». Он заявил, что санкции обернулись «многими экономическими потерями». Кривокапич напомнил, что его страна «экспортировала вино Plantaze, а в качестве туристов доминировали гости из Сербии, Боснии и Герцеговины и России».

Прежде Кривокапич назвал непродуманным шагом закрытие границ для граждан этих стран. По его мнению, РФ «заслуживает лучших отношений с Черногорией из-за исторических связей и вклада в экономику страны».