 

Лидер оппозиции Черногории счел ошибкой санкции против России

01.09.2020, 4:08, Новости дня

Черногории не следовало вводить санкции против России, сообщил лидер крупнейшей оппозиционной коалиции «За будущее Черногории» Здравко Кривокапич.

Он отметил, что Черногория – «малое государство», которое «на глобальном уровне не может иметь никакого влияния». По его словам, «известно, кто косит, а кто воду носит». 

«Неприемлемо то, что такое малое государство стало первым, кто вводит санкции Российской Федерации», – приводит его слова РИА «Новости».

Санкции Кривокапич назвал «полностью ошибочным шагом». Он заявил, что санкции обернулись «многими экономическими потерями». Кривокапич напомнил, что его страна «экспортировала вино Plantaze, а в качестве туристов доминировали гости из Сербии, Боснии и Герцеговины и России».

Прежде Кривокапич назвал непродуманным шагом закрытие границ для граждан этих стран. По его мнению, РФ «заслуживает лучших отношений с Черногорией из-за исторических связей и вклада в экономику страны».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.07 / Bild – немецкое приложение против коронавируса не работало пять недель

15.07 / Боевики вернули тело погибшего в Донецкой области украинского военнослужащего

02.07 / Украина начинает работу над созданием ударного беспилотника

08.07 / США официально объявили о выходе из ВОЗ

21.08 / Су-30 над Черным морем провел перехват французского и английского самолетов-разведчиков

13.07 / Эксперты: к аннексии Крыма привел не Майдан, а неприятие Россией самой идеи независимости Украины 

21.08 / Канопацкая обжаловала отказ ЦИК в удовлетворении жалобы на итоги выборов

30.07 / Названы грозящие задержанным в Белоруссии россиянам сроки

06.08 / Rolls-Royce представил новый тизер для Ghost 2021 модельного года

29.06 / Лукашенко призвал оградить молодежь от «зарубежных идеологов»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска