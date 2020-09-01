Министр иностранных дел Эстонии: Лукашенко должен быть в западном санкционном списке

01.09.2020, 3:40, Новости дня

В то время пока Европейский Союз разрабатывает санкционный список, в который будут внесены лица, принимавшие участие в фальсификации результатов президентских выборов в Беларуси и насилии в отношении мирных протестующих, Эстония, Латвия и Литва 31 августа ввели санкции против 30 официальных лиц республики. Под санкции, которые предусматривают запрет на въезд в страны Балтии, был внесен и действующий президент Беларуси Александр Лукашенко. Среди других официальных лиц в «балтийский список» внесены министры внутренних дел и юстиции, генеральный прокурор, должностные лица администрации, глава ЦИК Беларуси Лидия Ермошина и представители правоохранительных органов. Кто войдет в потенциальный санкционный список ЕС и будет ли в нем Александр Лукашенко, на данный момент неизвестно.

Мы также хотели бы видеть список лиц, попавших под санкции, внушительным, и увидеть в нем Александра Лукашенко –центральную фигуру фальсификаций и насилия против собственного народа

Урмас Рейнсалу, министр иностранных дел Эстонии

Эстония, которая впервые в январе этого года стала непостоянным членом Совета Безопасности ООН, пригласила Светлану Тихановскую, которую оппозиция считает победителем прошедших 9 августа выборов в Беларуси, выступить в Совбезе ООН. По первоначальным данным Тихановская может выступить в конце этой недели в режиме онлайн во время неформального совещания («встреча по формуле Аррия») СБ ООН. Этот формат используется, в частности, для обсуждения тем, вынос которых на официальный уровень маловероятен. Штаб Светланы Тихановской ранее анонсировал ее выступление в ООН в эту пятницу, 4 сентября, и на Парламентской ассамблеи Совета Европы – 8 сентября.

Балтийские страны первыми из стран ЕС ввели санкции в отношении режима Лукашенко, так как считают важным временной фактор, отмечает в интервью Русской Службе «Голоса Америки» министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу (Urmas Reinsalu). Также под санкциями должен находиться и Александр Лукашенко, добавляет эстонский министр.

«Я думаю, что время имеет решающее значение. Мы – страны этого региона – хотели послать, в первую очередь, четкий сигнал, режиму Лукашенко о нашем отношении к массовой фальсификации результатов выборов и к насилию, которое его администрация продолжает использовать против собственного народа. Во-вторых, это также сигнал для западного сообщества –­ тем странам, которые разделяют те же ценности, что и мы – что необходимо действовать немедленно. И поэтому, конечно, нам хотелось бы, чтобы санкции на уровне Евросоюза, были приняты беспрепятственно и быстро. Мы также хотели бы видеть список лиц, попавших под санкции, внушительным, и увидеть в нем Александра Лукашенко – центральную фигуру фальсификаций и насилия против собственного народа».

Мы также не должны забывать, что жители Беларуси смотрят на то, насколько решительно западные общества действуют в отношении защиты верховенства закона, человеческого достоинства и тех ценностей, о приверженности к которым мы выступаем

Урмас Рейнсалу, министр иностранных дел Эстонии

Министр иностранных дел Эстонии добавляет, что страны Балтии действительно занимают более твердую позицию по отношению к режиму Лукашенко, чем ряд других западных стран. Кроме того, что кризис в Беларуси демонстрирует необходимость отстаивания Западом демократических ценностей, негативные развития событий в стране представляют собой и определенную опасность региональной безопасности, отмечает Урмас Рейнсалу.

«Мы хотели бы видеть мирное политическое решение. Эстония хотела бы видеть диалог с участием основных участников белорусской политической сцены для разработки решения, которым, я надеюсь, станет организация новых и справедливых президентских выборов. К сожалению, мы наблюдаем явное нежелание администрации Лукашенко сотрудничать в этой области. Напротив, его администрация начала уголовное расследование в отношении членов “Координационного совета”, сформированного оппозицией для установления политической трансформации. Мы также надеялись, что ОБСЕ сможет выступить в качестве посредника в этом политическом кризисе. Но в пятницу, во время заседания ОБСЕ в Вене, власти Беларуси отклонили подобное предложение», – добавляет он.

«Мы также не должны забывать, что жители Беларуси смотрят на то, насколько решительно западные общества действуют в отношении защиты верховенства закона, человеческого достоинства и тех ценностей, о приверженности к которым мы выступаем, – говорит министр иностранных дел Эстонии, добавив, что он хотел бы видеть разработку санкционного списка и со стороны США. – Конечно, должны сохраняться и дипломатические усилия. Важна и твердая поддержка гражданского общества Беларуси. Я искренне обеспокоен недавним давлением администрации Лукашенко и на международных журналистов в стране».

Что касается возможного выступления Светланы Тихановской на встрече Совета Безопасности ООН, Урмас Рейнсалу отмечает, что на данный момент ведется ее подготовка: «Тема, которую мы планируем также обсудить в Совете Безопасности касается ситуации с правами человека в Беларуси. Мы сейчас работаем над ее подготовкой, консультируемся с другими членами Совета Безопасности. Планируется, что одной из выступающих будет Светлана Тихановская, которая, я думаю, поделится своими взглядами на ситуацию и предложениями, как двигаться вперед, чтобы избежать дальнейшего нарушения прав человека».

Ранее Эстония уже выносила обсуждение ситуации в Беларуси на обсуждение Совета Безопасности ООН, также отмечает Рейнсалу.

Вопрос о ситуации в Беларуси был коротко поднят в Совете Безопасности ООН в середине августа во время закрытой встречи членов Совбеза в рамках процедуры «Любые другие вопросы».

Касаемо того, высказывала ли Россия, как постоянный член Совета Безопасности ООН, возражения относитально обсуждения ситуации в Беларуси и участия Светланы Тихановской на встрече Совета Безопасности, министр иностранных дел Эстонии отметил: «Мы, безусловно, обсуждаем и информируем всех членов Совета Безопасности, не делая никаких секретов. И мы открыты для всех замечаний со стороны других членов Совета Безопасности по нашему предложению. Но мы дали четкий сигнал, что Эстония, на тех международных форумах, в которые мы входим, будет поднимать белорусский вопрос, стремится к политическому мирному решению и защите прав человека».

Министр иностранных дел Эстонии также выразил надежду, что Москва, которая сегодня использует «мягкую силу» для поддержки режима Лукашенко, не будет прибегать к военному вмешательству. «Важно отметить, что российские власти также объявили, что это внутреннее дело Беларуси, – отмечает Урмас Рейнсалу. – И поэтому, хотя Александр Лукашенко говорил о возможности использования так называемой помощи безопасности со стороны России, я надеюсь, что этого не случится».

«Очень важно сохранить территориальную целостность и суверенитет Беларуси», – добавляет министр иностранных дел Эстонии.