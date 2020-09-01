 

Новый флагман Xiaomi Mi 10T Pro окажется дешевле, чем думали эксперты

01.09.2020, 3:30, Новости дня

Информация о том, что компания Xiaomi вскоре представит новые смартфоны Mi 10T и Mi 10T Pro, появилась в сети еще на прошлой неделе. В принципе, эксперты предполагали, что стоимость гаджетов останется в приемлемой. Но никто не ожидал цены на флагманскую модель ниже 500 долларов США.

Однако разработчик подтвердил, что на рынке Индии Xiaomi Mi 10T Pro будут продавать всего по 475 долларов. Это, конечно, не означает, что стоимость останется такой же низкой и на более обеспеченных рынках. Но «база» приятно удивила всех.

Напомним, что на флагмане производитель установил мощную видеокамеру на 108 Мп и OLED-экраном, частота обновления картинки на котором составит 144 Гц. Также известно, что гаджет построен на основе Snapdragon 865.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.07 / Ферстаппен и Леклер отказались вставать на колено перед гонкой Гран-при Австрии

24.07 / Стало известно о скором прибытии авианосной группы ВМС США в Средиземное море

22.07 / Безработица и урезание зарплат вгоняют США в глубокий экономический кризис

15.07 / Зеленский 16 июля представит фракции “Слуги народа” кандидата на пост главы НБУ

13.07 / Пьяный украинец угрожал взорвать избирательный участок в Польше

25.08 / Эксперт разъяснил призыв Бориса Джонсона к британцам не стыдиться рабовладельческого прошлого

15.07 / После убийства аспирантки у историка Соколова обнаружили почти 500 патронов

02.07 / Кремль объяснил итоги голосования по Конституции в НАО

10.07 / Эксперт рассказал о зарядных устройствах, которые можно оставлять в розетке

13.07 / У здания разведки в афганской провинции Саманган произошел взрыв

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска