Новый флагман Xiaomi Mi 10T Pro окажется дешевле, чем думали эксперты

01.09.2020, 3:30, Новости дня

Информация о том, что компания Xiaomi вскоре представит новые смартфоны Mi 10T и Mi 10T Pro, появилась в сети еще на прошлой неделе. В принципе, эксперты предполагали, что стоимость гаджетов останется в приемлемой. Но никто не ожидал цены на флагманскую модель ниже 500 долларов США.

Однако разработчик подтвердил, что на рынке Индии Xiaomi Mi 10T Pro будут продавать всего по 475 долларов. Это, конечно, не означает, что стоимость останется такой же низкой и на более обеспеченных рынках. Но «база» приятно удивила всех.

Напомним, что на флагмане производитель установил мощную видеокамеру на 108 Мп и OLED-экраном, частота обновления картинки на котором составит 144 Гц. Также известно, что гаджет построен на основе Snapdragon 865.