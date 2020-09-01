Названа стоимость игрового IPS-монитора ASUS в России

01.09.2020, 3:30, Новости дня

На рынок РФ выходит новый игровой монитор ROG Swift PG259QN, произведенный компанией ASUS. Производитель озвучил цену данного устройства. Она составит 66 тысяч рублей.

Напомним, что аббревиатура ROG расшифровывается как Republic of Gamers. Монитор предназначен специально для геймеров. Частота обновления картинки здесь – 360 Гц.

При этом разрешение картинки составляет 1920 на 1080 пикселей, которые рассеиваются по площади экрана с диагональю 24,5 дюйма. Благодаря поддержке HDR 10, обеспечено высокое качество передачи цветов, а само изображение максимально приближено к реальности. По мнению экспертов, монитор ROG Swift 360Hz является на сегодня самым быстрым и лучше всего подходит для участников киберсоревнований.